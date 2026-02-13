Toluca vs Xolos de Tijuana: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

El Toluca, vigente bicampeón de la Liga BBVA MX, buscará mantener su pase invicto en lo que va del torneo Clausura 2026 ante los Xolos de Tijuana este viernes 13 de febrero en compromiso de la Jornada 6 a disputarse en la cancha del Estadio Nemesio Diez de la capital mexiquense.

Te puede interesar: La probable alineación de Toluca para enfrentar a Xolos

RESUMEN: Mirassol vs Cruzeiro | J3 | Brasileirao | TV Azteca Deportes

¿Dónde ver el Toluca vs Tijuana del Clausura 2026?

Toluca ha comenzado su andar en el Clausura 2026 con dos victorias y tres empates y sin conocer aun la derrota, una racha que buscará mantener este viernes ante los Xolos de Tijuana, que tampoco ha perdido en lo que va del campeonato.

La racha de uno de los dos podría terminar este día y podrás verlo a través de la señal de TV Azteca y seguir la cobertura por las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Disfruta del encuentro entre Toluca y Tijuana de este Viernes Botanero al terminar el partido entre Puebla y Pumas que comienza a las 18:50 horas, tiempo del centro de México.

El conjunto escarlata renovó sus grandes figuras tras la obtención del bicampeonato, mientras que las Águilas los vendieron.|Toluca FC

Una victoria para los Diablos Rojos podría catapultarlos hasta la segunda posición de la tabla, mientras que los Xolos quieren meterse a zona de Liguilla.

El conjunto escarlata ha ganado los últimos tres partidos de local en los que se ha enfrentado a Tijuana, con goleada de 4-0 incluida en su más reciente enfrentamiento.

Te puede interesar: América, invicto ante Chivas, cuando César Ramos está en la cancha como árbitro central