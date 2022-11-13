Tommy Fleetwood logra su sexto triunfo en el DP World Tour

El ingles Tommy Fleetwood portagonizó una remontada épica en la última ronda del torneo de golf de Sun City, en Sudáfrica, que se disputó en el Gary Player Country Club y finalizó con un total de 67 golpes -cinco bajo par-, para un acumulado de (-11) y consiguió su sexto triunfo en el DP World Tour/Circuito Europeo.

Fleetwood, de 31 años, se estrena como vencedor bajo la nueva denominación de DP World Tour, en lo que es la vuelta al estrellato de un jugador que llegó al rozar el triunfo en dos 'majors': US Open (2018) y Open Championship (2019), en ambos quedo segundo.

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Además, regresó al camino del triunfo tres años después de su última victoria, que curiosamente fue en este mismo torneo el 17 de noviembre de 2019. Sudáfrica, y en específico el 'Nedbank Golf Challenge' del Gary Player Country, anteriormente conocido como 'Million Dollar Challenge', le viene de perlas. En 2020 y 2021 no se jugó por la pandemia.

La victoria de Fleetwood, por si fuera poco, le llegó en el último hoyo, en un mano a mano con el neozelandés Ryan Fox, líder al termino del primer día.

Tanto Ryan Fox como Tommy Fleetwood habían iniciado la última jornada a tres golpes de los entonces colíderes, el danés Rasmus Hojgaard y el belga Thomas Detry, pero ya al termino de los nueve primeros hoyos se empezó a vislumbrar que el torneo se lo iban a jugar en un mano a mano entre el neozelandés y el ingles, ambos jugando en el mismo partido.

Mientras Fox acababa lo primeros 9 hoyos con -3 (-9 en el total en ese instante) y Fleetwood lo hacía con un -4 (-10), tanto Detry como Hojgaard firmaban un +1 y un +3, respectivamente, que ya los dejaba fuera de la posición de honor, en especial en el caso del danés.

Al dúo de cabeza tan sólo les inquietó el indio Shubhankar Sharma, que también llegó a estar con -11, tras unos excelentes primeros diez hoyos con cinco 'birdis' y sin fallo. Para su pesar, pinchó en el 11 y, después, en el 16 y 17; si bien acabó tercero con un total de 279 (-9).

El inicio de los últimos nueve hoyos siguió en el mismo ritmo, aunque Fleetwood tuvo complicaciones en el 12, pero se recuperó en el 14, mientras que Fox ganá al par en otros dos hoyos, pero para su desgracia sucumbió en el 18.

El momento del triunfo

Cuando todo apuntaba a un desempate entre Fleetwood y Fox, el triunfo llegó en el 18. Ahí, el inglés, con un excelente 'putt' rozó el 'birdie', para una tarjeta con 67 (-5), mientras el neozelandés cometió un, para él, fatídico 'bogey', para un 68 (-4).

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Casi tres años después, Fleetwood volvió a reinar en el circuito en un campo que ya se puede decir es su 'fetiche' y bajo la atenta mirada de un mítico Gary Player, con su típico sombrero, que siguió el torneo desde la tribuna del 18.