No puedo creer que haya ganado en Mayakoba: Russell Henley

El norteamericano Russell Henley ganó el WWTC Mayakoba 2022 y conquistó su cuarto torneo del PGA Tour en su carrera tras sus victorias en 2013, 2014 y 2017, cinco años después vuelve a ganar aunque hacerlo en la Riviera Maya no había pasado por su cabeza.

“Realmente estoy orgulloso, había cometido algunos errores, me puse en buena posición este día, hice todo bien, pegarle a los green, tener golpes muy limpios y ya no falle tanto. Llegué al hoyo 18 y sentí mucha emoción, quería llorar, me acuerdo que los greens hace un par de años, fácilmente pudiera haber ganado el torneo, y estoy feliz, estoy luchando y no puedo creer que haya ganado”, mencionó Russell Henley en conferencia de prensa.

Exclusiva con Gaby López sobre su victoria en el Dana Open

Henley destaca a la afición mexicana

Por otro lado, sobre el regreso y el trato de la afición mexicana en el Camaleón y el trofeo tan especial, Henley se mostró muy contento y agradecido tras su título está noche.

“Es maravilloso este torneo, es de un artista, nadie lo puede apreciar más de lo que yo lo voy a apreciar y estoy muy emocionado por ponerlo en casa. Absolutamente, me encanta el campo de golf, el resort, la gente es maravillosa, me emociona poder regresar aquí, no lo digo de todos los eventos en el tour”, finalizó el campeón.

Después del bicampeonato del noruego, Viktor Hovland en 2020 y 2022, el WWTC Mayakoba tiene nuevo campeón y se trata del norteamericano, Russell Henley quién terminó con una marca de -23 tras la cuarta ronda, seguido de su compatriota Brian Harman y el número dos del mundo, Scottie Scheffler.

Con esto, Henley volvió a ganar un torneo en la PGA Tour después de cinco años y sumó su cuarto título en toda su carrera. El norteamericano había ganado en 2013, 2013 y 2017, el último en Houston.