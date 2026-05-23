La PEOR FALLA del torneo, ¿el inicio del CAMINO de Cruz Azul rumbo a su décimo campeonato?

El futbol mexicano, en muchas ocasiones, se ha construido bajo historias de resiliencia y superación que terminan con el objetivo logrado. Un ejemplo de lo anterior es precisamente Cruz Azul, escuadra que está a 90 minutos de sumar el noveno título en su historia.

cruz azul

Curiosamente, son pocas las personas que recuerdan que esta reconstrucción hacia el éxito tiene como base principal la que es, probablemente, la peor falla del torneo Clausura 2026. Por tal motivo, luce conveniente hacer una recapitulación de lo que ha sucedido desde ese momento hasta ahora.

La falla del Toro Fernández y la final de Cruz Azul en el Clausura 2026

Fue el pasado 21 de abril cuando Cruz Azul y Querétaro se vieron las caras en la cancha de la Corregidora como parte de la Jornada 16 del Clausura 2026. El duelo terminó empatado a un tanto; sin embargo, pudo haber concluido con victoria para los celestes de no haber sido por la terrible falla del Toro Fernández.

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No apto para Celestes. Era el gol del gane y el "Toro" Fernández lo dejó ir. 🥴💥#CruzAzul #LigaMX #Querétaro pic.twitter.com/Hb2hfVH7uU — FOX (@somos_FOX) April 22, 2026

Esta falla no solo causó la pérdida de dos puntos para Cruz Azul, sino que obligó a la presidencia del club a tomar cartas en el asunto y despedir a Nicolás Larcamón para ser sustituido por Joel Huiqui, quien tomó las riendas del club desde aquel momento a la fecha.

Esta situación, por mínima que parezca, fue la base de lo que hoy en día es Cruz Azul de la mano del técnico mexicano, pues luce poco probable que la directiva celeste haya echado al entrenador argentino si Gabriel hubiese metido esa diana a metros de la portería rival.

¿Cuándo y a qué hora será la vuelta entre Pumas y Cruz Azul?

Prepárate, pues el juego más importante del semestre está prácticamente a la vuelta de la esquina. La gran final de vuelta entre Pumas y Cruz Azul se llevará a cabo este domingo 24 de mayo, dentro de la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en punto de las 19:00 horas.