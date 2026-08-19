Toros de Tijuana y Sultanes de Monterrey, pegan primero en las Series de Zona

Arrancaron las Series de Zona en el Norte, dentro de la Liga Mexicana de Beisbol y los Sultanes de Monterrey así como los Toros de Tijuana lograron comenzar con victorias contundentes, en las hostilidades que se definen al ganar cuatro de siete juegos posibles.

Toros de Tijuana jugando en casa despacharon por blanqueada de 4-0 a los Charros de Jalisco en una gran salida de Martínez de cinco episodios de un hit y cuatro ponches sin carreras.

El cuerpo de relevistas completaron la hazaña monticular y en la ofensiva Celestino se fue de 4-2 con una impulsada, en tanto que Flores de 2-1 con una producida.

Timbraron Pérez, Guzmán, Telis y Evans para vencer a unos Charros que no se encontraron la noche del martes en el Toros Mobil Park de la frontera.

Sultanes de Monterrey, derrota a Caliente de Durango

Por pizarra de 6-2, los Sultanes dieron cuenta de Durango en el Estadio Francisco Villa, donde los locales comenzaron ganando pero ante la ofensiva y el pitcheo de Monterrey no hubo reacción.

Sultanes timbraron en la segunda dos carreras, en la octava rompieron el empate y en la novena un rally de tres rayitas terminó con las aspiraciones de Durango que este miércoles tendrán la chance de empatar la serie para no viajar a Monterrey con una desventaja tan amplia.

Arrancan Series de Zona Sur este miércoles 19 de agosto

Además HOY miércoles comienzan los encuentros entre Pericos de Puebla que enfrentan a Diablos Rojos del México en el Estadio Alfredo Harp Helú, recinto que pronostica un lleno para el primero de la serie.

El encuentro lo podrás ver EN VIVO desde las 7:00 PM a través de Home Run Azteca.

Tamnbién, Olmecas de Tabasco miden fuerzas ante Guerreros de Oaxaca en el Estadio centenario de Villahermosa.