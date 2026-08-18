OFICIAL: TV Azteca transmitirá EN VIVO y GRATIS todos los partidos de los Diablos Rojos de México ante Pericos de Puebla

La pasión de los playoffs del beisbol mexicano se vivirá en cada rincón del país gracias a TV Azteca, que transmitirá EN VIVO y GRATIS todos los partidos de la serie de playoffs de la Zona Sur entre los Diablos Rojos del México y los Pericos de Puebla. Una rivalidad histórica que ahora se traslada a la postemporada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), con la promesa de emociones y duelos vibrantes.

VER AQUÍ LA SERIE DIABLOS ROJOS VS PERICOS

¿Cómo llegan los Diablos Rojos y Pericos a esta serie?

El conjunto escarlata llega a esta serie tras una temporada regular sólida, en la que su ofensiva volvió a ser protagonista. Con un lineup explosivo y un pitcheo que supo responder en momentos clave, los Diablos se consolidaron como uno de los favoritos de la Zona Sur. El Estadio Alfredo Harp Helú será su fortaleza, donde buscarán imponer condiciones desde el primer juego.

Los Pericos de Puebla, por su parte, llegan con la etiqueta de equipo incómodo y competitivo. Su cierre de temporada fue clave para asegurar el boleto a playoffs, mostrando un equilibrio entre bateo oportuno y un bullpen confiable. El Estadio Hermanos Serdán será el escenario donde intentarán dar la sorpresa y frenar el poderío ofensivo de los Diablos.

Calendario de la serie Diablos Rojos vs Pericos de la Zona Sur

La serie está programada para un máximo de siete juegos, con los primeros dos en la Ciudad de México y los siguientes en Puebla. En caso de ser necesario, los partidos decisivos se jugarán nuevamente en el Alfredo Harp Helú.

Los aficionados podrán seguir cada partido con horarios definidos:

Juego 1 | Miércoles 19 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

| Miércoles 19 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas Juego 2 | Jueves 20 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

| Jueves 20 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas Juego 3 | Sábado 22 de agosto | Estadio Hermanos Serdán | 16:00 horas

| Sábado 22 de agosto | Estadio Hermanos Serdán | 16:00 horas Juego 4 | Domingo 23 de agosto | Estadio Hermanos Serdán | 14:00 horas

| Domingo 23 de agosto | Estadio Hermanos Serdán | 14:00 horas Juego 5 | Lunes 24 de agosto | Estadio Hermanos Serdán | 19:00 horas en caso de ser necesario

| Lunes 24 de agosto | Estadio Hermanos Serdán | 19:00 horas Juego 6 | Miércoles 26 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas en caso de ser necesario

| Miércoles 26 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas Juego 7 | Jueves 27 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas en caso de ser necesario

TE PUEDE INTERESAR:



¿Dónde ver la serie entre Diablos Rojos y Pericos?

La transmisión por TV Azteca, que se realizará a través de nuestro sitio, la APP, Facebook y Youtube de Azteca Deportes, que garantiza que la serie llegue a millones de usuarios en todo el país, aumentando la visibilidad de la Liga Mexicana de Beisbol y consolidando el interés por el rey de los deporte.

