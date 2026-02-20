¡TIENEN UN PLAN! La manera en que la CONADE trabajará durante el 2026

La Comisión Nacional presentó oficialmente su Programa Anual de Alto Rendimiento 2026, una estrategia que busca colocar al deportista “en el centro” de las decisiones técnicas, humanas y presupuestarias para el ciclo que antecede a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. El plan de la institución busca una nueva manera de trabajar con la finalidad de ayudar en el desarrollo de los atletas mexicanos y articula prioridades, calendarios y mecanismos de apoyo para competencias internacionales y procesos de formación en 2026.

¿Cuáles son los eventos más importantes para la CONADE en el 2026?

En la exposición del programa, el director general Rommel Pacheco destacó que 2026 será un año decisivo por la coincidencia de múltiples compromisos internacionales: los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina, los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, competencias juveniles como Dakar (Juegos Olímpicos de la Juventud) y, sobre todo, el inicio formal del camino hacia Los Angeles 2028. El documento pone énfasis en la coordinación con federaciones, entrenadores y deportistas para homologar necesidades y planificar el calendario competitivo.

¿Dónde fue la presentación del plan de trabajo de la CONADE?

La presentación se celebró en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, donde se detallaron líneas de trabajo que incluyen diagnóstico territorial, fortalecimiento de centros de formación, y una metodología de seguimiento para becas y apoyo multidisciplinario (preparación física, médica, nutricional y psicosocial). Además, se anunciaron mesas de trabajo con asociaciones deportivas para ajustar calendarios y prioridades por disciplina.

El programa también ha generado debate sobre la focalización de recursos, ya que una de las intenciones es priorizar ciertas competencias internacionales en la asignación de becas y apoyos, lo que podría implicar ajustes en convocatorias y criterios técnicos a lo largo del año. La institución, según lo presentado, asegura que la medida busca optimizar resultados respetando la pluralidad del deporte mexicano.

El Programa Anual 2026 marca el arranque operativo del ciclo olímpico rumbo a 2028, con un enfoque de gestión más integrado y orientado al proceso del atleta; los próximos meses serán clave para transformar esos lineamientos en resultados competitivos.

