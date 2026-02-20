VIDEO: John Cena muestra DOLOR en las piernas al caminar; ¿dejará la actuación?

Han pasado más de dos meses desde que se confirmó su retiro del wrestling profesional y las secuelas físicas, poco a poco, son más latentes. John Cena decidió decirle adiós a la lucha libre, y ahora ha surgido un video en donde se muestra el terrible dolor que tiene al caminar.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Para dar un poco de contexto, vale decir que John Cena se retiró de la WWE y el wrestling profesional el pasado 13 de diciembre luego de caer en su lucha de despido ante Gunther, en un evento conocido como Saturday Night Main Event. A partir de ahí, el también actor se mantuvo lejos de los reflectores, al menos hasta ahora.

¿John Cena no puede caminar? Video lo comprueba

Fue a través de redes sociales, más precisamente en X y TikTok, que comenzó a surgir un video en el que se muestra cómo John Cena sale de su auto para caminar unos metros hacia lo que parece ser un evento cinematográfico, lo anterior recordando su exitosa etapa como actor.

Te puede interesar: Los jugadores a seguir en el Clásico Mundial de Beisbol

Te puede interesar: ¿Quién sería el reemplazo de Luis Romo en la Selección?

"John Cena":

Porque captaron cómo sufre dolor constante en sus piernas. Usuarios aseguran que son secuelas permanentes de sus años de wrestling.pic.twitter.com/EoM5bKwzFG — Tendencias (@TTendenciaX) February 14, 2026

Lo que verdaderamente llamó la atención fue la forma en cómo John Cena sale del auto, pues fue aquí en donde las cámaras captaron el dolor que siente en sus piernas y al momento de caminar. Por tal motivo, usuarios explican que se trata de secuelas permanentes por su etapa como superestrella deportiva.

¿Cuáles fueron las mejores luchas de John Cena en su tour de retiro en WWE?

John Cena tuvo un tour de retiro que duró todo el 2025 y en el que se volvió heel durante un periodo para, después, volver a ser baby face en el cierre de su carrera. En este periodo, el luchador tuvo la oportunidad de enfrentar a rivales como CM Punk, Cody Rhodes, Brock Lesnar y AJ Styles.

No obstante, distintos expertos en la materia consideran que sus duelos ante Cody Rhodes y AJ Styles fueron los mejores que tuvo en su último año como profesional. Curiosamente, AJ también se retiró a inicios de este año, destacando lo hecho tanto en el circuito independiente como en la propia WWE.