Luto en el futbol americano: fallece Chris Payton-Jones tras trágico accidente

El mundo del futbol americano se encuentra de luto tras la trágica muerte de Chris Payton-Jones, quien falleció a los 30 años en un accidente automovilístico ocurrido en Florida.

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El incidente se registró en el condado de Alachua, donde el vehículo del exdefensivo chocó de frente contra una camioneta en la carretera estatal 24. Tras el impacto, su automóvil se incendió, y Payton-Jones fue declarado sin vida en el lugar. Los ocupantes del otro vehículo sufrieron heridas leves.

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La noticia se dio a conocer el domingo y de inmediato generó una ola de reacciones y homenajes tanto en redes sociales como dentro de la comunidad deportiva.

Un jugador respetado dentro del vestidor

La United Football League, donde jugó recientemente con los St. Louis Battlehawks antes de retirarse en enero, destacó el impacto que tuvo en su entorno.

En un comunicado, la liga lo describió como un compañero querido y un líder en el vestidor, resaltando su ética de trabajo, determinación y resiliencia. Más allá del campo, subrayaron su calidad humana, recordándolo como una persona cercana, humilde y con la que todos disfrutaban convivir.

Su carrera profesional también incluyó un paso por la National Football League, donde debutó en 2018 con los Arizona Cardinals. Posteriormente, formó parte de equipos como los Detroit Lions, Tennessee Titans, Minnesota Vikings y Las Vegas Raiders.

En la NFL disputó 29 partidos, registrando 48 tackleadas y siete pases defendidos, antes de continuar su trayectoria en ligas alternativas como la XFL.

Un legado que trasciende el deporte

Fuera del emparrillado, Payton-Jones también dejó huella. A través de su canal de YouTube Flashflix, logró conectar con miles de aficionados, acumulando más de 1.3 millones de visualizaciones con contenido deportivo presentado con un estilo cinematográfico.

Quienes lo conocieron destacan no solo su talento, sino su actitud. Su exentrenador en la preparatoria Sandalwood lo recordó como un jugador ejemplar, comprometido al máximo, que nunca faltaba a entrenamientos y siempre quería estar en el campo.

Las muestras de cariño no se hicieron esperar. Excompañeros como Quandre Diggs, así como Kerryon Johnson, Tyrell Crosby y Darius Slay, compartieron mensajes de despedida, reflejando el respeto y afecto que generó a lo largo de su carrera.

Hoy, el futbol americano despide a un jugador que dejó marca en cada equipo y en cada persona con la que coincidió. Un legado que va más allá de las estadísticas y que permanecerá en la memoria de quienes lo vieron jugar… y de quienes tuvieron la fortuna de conocerlo.

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