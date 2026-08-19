Todo lo que se sabe del traspaso de Heriberto Jurado a Pumas UNAM

Pumas UNAM —que ya tuvo un refuerzo— continúa buscando alternativas para reforzar su plantilla después de un inicio de temporada que no terminó de convencer a la afición. La directiva auriazul piensa como una posibilidad la incorporación de Heriberto Jurado.

El extremo izquierdo mexicano de 21 años actualmente pertenece al Cercle Brugge de Bélgica. Jurado ya es seguido de cerca por la institución universitaria y, según reportes, ya existirían conversaciones formales entre ambos clubes.

Pumas UNAM ya preguntó por Heriberto Jurado

Pumas UNAM ya habría comenzado oficialmente la operación para intentar concretar el regreso de Heriberto Jurado a la Liga BBVA MX. La directiva auriazul ya consultó al Cercle Brugge por el precio del jugador, las condiciones de pago y las posibles cláusulas de una negociación.

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El cuerpo técnico encabezado por Esteban Solari habría dado el visto bueno para avanzar por el atacante mexicano, por lo que ahora la principal dificultad pasa por encontrar una fórmula económica que se ajuste al presupuesto disponible.

Heriberto Jurado de Necaxa durante el partido Pachuca vs Necaxa, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Hidalgo, el 30 de Septiembre de 2023.|Ulises Naranjo/Ulises Naranjo

La posible llegada de Jurado también resolvería una necesidad importante para Pumas. El club no cuenta actualmente con plazas de No Formado en México disponibles, por lo que incorporar a un futbolista mexicano sería clave.

¿Por qué Heriberto Jurado podría volver a México?

Jurado surgió en las fuerzas básicas de Necaxa y rápidamente fue considerado una de las promesas del futbol mexicano. Su rendimiento con los Rayos despertó el interés del futbol europeo y posteriormente dio el salto al Cercle Brugge.

Heriberto Jurado jugará en el Cercle Brugge de Bélgica|Crédito: X Cercle Brugge

Sin embargo, su etapa en Bélgica no ha tenido la continuidad que esperaba. Después de un año y medio en Europa, distintas circunstancias le han impedido consolidarse como una pieza habitual del equipo.

Actualmente acumula cuatro partidos consecutivos sin sumar minutos, situación que podría abrirle la puerta para regresar a México. Para un futbolista de apenas 21 años, contar con regularidad vuelve a ser una prioridad.

|Crédito: Instagram/@pumasmx

Otros equipos de México interesados en Heriberto Jurado

Pumas no es el único club mexicano que mostró interés por Heriberto Jurado durante este mercado. Según reportes, Tigres había avanzado previamente en las conversaciones para intentar incorporar al extremo, aunque las negociaciones se frenaron después de la salida de Guido Pizarro.

Hasta el momento, ese contacto no se habría reactivado, por lo que Pumas aparece con una oportunidad para intentar cerrar la incorporación de Heriberto Jurado, que también serviría para cubrir la ausencia de Sebastián Córdova, quien sufrió una lesión de ligamentos.

