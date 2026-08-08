Tiene 36 años y gana más de 18 millones por temporada, pero podría retirarse pronto de la NFL

Estamos a unas semanas para que dé comienzo una de las temporadas más interesantes que la NFL tendrá en los últimos años gracias al nivel de cada una de las plantillas, las cuales buscarán desesperadamente llegar al partido por el Vince Lombardi de febrero del próximo año.

7 momentos NFL Semana 12

Sin embargo, también será el escenario en donde distintas figuras del futbol americano se despidan oficialmente del profesionalismo y, sin duda, una de estas podría ser Travis Kelce, quien con 36 años de edad no descarta decirle adiós a la NFL una vez culmine la próxima campaña.

¿Travis Kelce, leyenda de los Chiefs, se despedirá de la NFL en 2027?

Considerado por muchos como una de las máximas leyendas en la historia reciente de los Jefes de Kansas City, la realidad es que Travis Kelce, quien está próximo a cumplir 37 años de edad, podría decirle adiós a la NFL una vez culmine la próxima temporada bajo el mandato de los Chiefs.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Destacado entre los demás por su protagonismo en los momentos más importantes, así como por su relación con su quarterback y su profesionalismo, Travis Kelce, quien habría firmado un acuerdo con los Chiefs hasta el 2028, podría vivir su última temporada este años antes de colgar los tenis.

Todo esto deriva de las declaraciones de su amigo Cris Carter, quien aseguró en su cuenta de IG que la próxima temporada podría marcar el último capítulo como profesional de Travis Kelce antes de decir adiós a la NFL para enfocarse en otros ámbitos como, por ejemplo, su relación con Taylor Swift.

¿Cuánto dinero ganará Travis Kelce mientras se mantenga con los Chiefs?

Cabe mencionar que Travis Kelce firmó un nuevo contrato con los Jefes de Kansas City hasta la temporada 2028; es decir, durante tres años y un total de 54.7 millones de dólares, lo que sugiere un estimado de 18 millones de dólares por año para el ala cerrada nacida en Ohio, Estados Unidos.