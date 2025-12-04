¡Se ahorraría un gran salario! Club América se desprendería de Rodrigo Aguirre, con destino a Tijuana

Rodrigo Aguirre es uno de los futbolistas extranjeros que América busca vender en este mercado invernal . Aunque el delantero uruguayo aún tiene contrato hasta 2027, en Coapa ya analizan seriamente dejarlo ir ante el interés firme de Xolos de Tijuana, lo que les daría la posibilidad de desprenderse de un elevado salario.

El Búfalo llegaría a Tijuana por pedido Sebastián Abreu, quien busca un nuevo centrodelantero para su proyecto de cara al año que viene. Más allá del aspecto deportivo, la operación tendría un impacto directo en las finanzas del América, ya que involucra a uno de los sueldos más altos del plantel .

Instagram @aguirrerodrigo21

Desde su arribo a Coapa procedente de Monterrey, el delantero se movió en un rango salarial elevado. Según Salary Sports, en Rayados percibía alrededor de USD 467 mil anuales, cifra que aumentó considerablemente en sus negociaciones con el América.

TE PUEDE INTERESAR:



Reportes recientes afirman que el atacante pidió un incremento del 50% para cerrar su contratación, lo que elevó su sueldo a aproximadamente USD 700 mil por temporada (poco más de 14 millones de pesos). Por eso, y ante la posibilidad de liberar un cupo de extranjero, las Águilas buscan su cerrar su salida.

¿El fin de la etapa del Búfalo Aguirre en América?

Rodrigo Aguirre llegó como una apuesta seria y el Club América desembolsó 2.7 millones de dólares por su pase, confiado de que su potencia física y capacidad ofensiva serían ideales para pelear por títulos. Si bien tuvo momentos positivos (incluidos sus ocho goles en el Apertura 2024), desafortunadamente su impacto no fue el esperado.

Según Transfermarkt, su valor de mercado se ubica actualmente en 2.8 millones de euros, cifra que todavía lo hace atractivo dentro de la Liga BBVA MX. En Coapa existía la intención inicial de retenerlo, pero el interés de los Xolos podría cambiarlo todo.