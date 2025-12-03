Toda la verdad sobre la posibilidad de que Gilberto Mora sea nuevo REFUERZO del América

El Club América no ha tenido el Apertura 2025 que esperaba y, tras ser eliminado en cuartos de final, varios jugadores se encuentran sobre la cuerda floja y podrían abandonar Coapa en 2026 . Sin embargo, con el libro de pases de invierno a la vuelta de la esquina, el nombre de Gilberto Mora comenzó a sonar cada vez más fuerte, pero la realidad es que el juvenil está muy lejos de convertirse en nuevo refuerzo de las Águilas.

Gilberto Mora está lejos de ser refuerzo del América para el 2026

Si bien es cierto que el nombre de Mora ha sido puesto como candidato para llegar al equipo de Coapa, sus probabilidades de sumarse al conjunto de André Jardine son prácticamente nulas. Reportes indican que Tijuana, club dueño de su pase, tiene todo listo para que Gilberto Mora continúe en la institución hasta junio de 2026. Sin embargo, América podría arrebatarle dos jugadores importantes a los Xolos .

MEXSPORT

Es casi un hecho de que Mora jugará el Mundial 2026 con la Selección Mexicana y, una vez finalizada su participación, se estima que el jugador de 17 años haga uso de su cláusula para ir a Europa. De esta manera, el joven mediocampista no jugaría en otro equipo de la Liga BBVA MX y solamente estaría esperando a cumplir sus 18 años para poder ser fichado por un club del extranjero y salir de México.

LOS CANDIDATOS. 🦅



Tras el rumor de un fichaje desde Tijuana, las opciones más reales son tres: ✍️



➜ Gil Mora: talento generacional, pero muy cotizado. 💰



➜ Kevin Castañeda: mediocampista con calidad y proyección. 💪



➜ Rafael Inzunza: lateral derecho, jugó todos los… pic.twitter.com/HdU3H1ko3G — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) December 2, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



Gilberto Mora tiene incontadas ofertas para salir de México

Su agente, Rafaela Pimenta, habló sobre el presente y el futuro del jugador, explicando cómo es su situación ahora mismo: “Lo quieren todos. Los equipos hablan, quieren, pero es difícil tomar una decisión ahora, porque estamos lejos del momento que pasará de Tijuana a otra cancha y en el trayecto hay muchas variables”, explicó en El Universal Deportes.

“Él puede jugar donde quiera; lo vi jugar en vivo en la final de la Copa Oro y, cuando entró, tú pensabas ‘este chico ha jugado cuántos partidos y por cuántos años’, porque parecía un jugador totalmente acostumbrado con la situación”. “Este chico juega como si fuera en su escuela y puede jugar donde quiera”, sentenció la representante.

"No necesita el Mundial o la Selección para dar sus próximos pasos, puede hacerlo sin eso" 🌍💪



Rafaela Pimenta habló sobre Gilberto Mora y su siguiente paso en la carrera, que apunta a Europa:



"Para él, la Selección o el Mundial no son un trampolín, no los necesita. Siempre… pic.twitter.com/0W4SyZdfda — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) December 2, 2025

Los equipos que estarían interesados en fichar a Gilberto Mora

Varios clubes europeos tienen en la mira a Gilberto Mora y, según la prensa internacional, el joven mexicano estaría en el radar de Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Manchester City, PSG, entre otros. Incluso, desde la MLS, se pudo dar a conocer que Inter Miami también lo tendría en la mira para el 2026. No obstante, ninguno de estos equipos se ha acercado formalmente al entorno del jugador.