Trey Hendrickson firma contrato millonario con los Ravens, esto va a ganar por temporada

El objetivo del equipo se logró, los Baltimore Ravens han reforzado su zona defensiva con la llegada del ala Trey Hendrickson, quien en los últimos días había sido uno de los agentes libres más cotizados del mercado en la NFL.

Recordemos que, el equipo estaba negociando la llegada de Maxx Crosby, situación que no logró concretarse, por lo que la directiva habría reaccionado rápido.

Ritual NFL El Resumen| El millonario contrato de Dak y el análisis de la Semana 1 de la NFL

Trey Hendrickson sería nuevo jugador de los Baltimore Ravens

La información fue revelada por el periodista deportivo estadounidense Adam Schefter, quien ha asegurado que Trey Hendrickson estaría firmando un contrato de cuatro años con los Baltimore Ravens.

Lo más destacado de esto, sería el monto del contrato, el cual según el periodista estaría rondando los 112 millones de dólares, el cual podría subir hasta los 120 millones, esto gracias a los incentivos.

También, incluyen un bono por firmar de 20 millones y 60 millones garantizados. Trey Hendrickson es uno de los defensivos más cotizados de los últimos años de la NFL, tras varias temporadas con el cuadro de Cincinnati, donde era una pieza clave del equipo.

Actualmente, Trey Hendrickson tiene 32 años, pero desde su llegada a la NFL, ha logrado ser uno de los mejores defensivos de la liga, los números lo respaldan, pues en 2023, logró un promedio de 17.5 capturas, cantidad que repitió en 2024.

Sin embargo, los números cambiaron durante la temporada 2025, ya que una fuerte lesión muscular lo dejó fuera de competencia, aunque a su regreso firmó un total de cuatro capturas en siete juegos. Trey Hendrickson fue seleccionado en la tercera ronda del 2017, donde fue elegido por los New Orleans Saints.

