Triple H y la vez que evitó una tragedia en medio de una lucha

Parte de la locura del wrestling siempre será generada por los fanáticos. Son ellos los que hacen estallar el recinto ante algún buen movimiento en el ring o se entregan en cuerpo y alma ante cada función en las distintas plazas donde hay lucha libre. Sin embargo, en ocasiones se sobrepasan los límites y se viven situaciones realmente lamentables. Por eso, Triple H se convirtió en un héroe aquella noche donde un fan atacó por la espalda a Stone Cold.

Rotondi falla penal y el balón se estrella en el poste | Juárez vs Cruz Azul | J4 | CL 2026

¿Sabías que Triple H salvó a Stone Cold en una lucha?

Era el año de 1997 y la WWE se encontraba en una función en Alemania. Allí HHH enfrentó a Stone Cold Steve Austin, en un combate que terminó con triunfo para el dueño del 3:16. Todo marchaba con normalidad, ambos luchadores se encontraban en el último aliento para salir a vestidores… cuando un fanático entró al ring y se propuso atacar a Stone Cold.

Este hombre que invadió el ring se fue directamente contra el luchador mencionado, sin embargo fue una reacción intrépida de Hunter la que impidió una tragedia. Al ver al invasor, HHH se levantó de la lona y con un suplex azotó al aficionado. Ya en el suelo, le dio un tremendo combo de puñetazos y rodillazos que sometieron al agresor.

Dada la manera de reaccionar del hoy jefe de WWE, Steve Austin ni siquiera intervino. Incluso algo que se comenta mucho en redes, es el accionar del referee en turno, quien al momento en que Triple H sometió al sujeto, también pateó en repetidas ocasiones a un hombre que puso en riesgo el bienestar de un luchador profesional.

Hace 29 años, Triple H destrozó a un fan que saltó al ring



INCLUSO EL ÁRBITRO LOS ESTABA DANDO FUEGO 💀 #WWE pic.twitter.com/9BskHMrVcw — Planeta Wrestling (@Planeta_Wrest) January 25, 2026

¿Qué otras intervenciones como la de Triple H se recuerdan?

Aunque no es en el contexto de WWE, una de las más populares en México es aquella donde LA Park se encuentra a mitad de una lucha y un hombre le jala la máscara. Allí el siempre controvertido Adolfo Tapía, no dudó en propinarle un golpe en el rostro a quien le agredió. Eso provocó que el aficionado terminara en el suelo y después con la intención de responder el golpe, afortunadamente de inmediato lo controlaron y la situación no pasó a mayores.