Túnez vs Japón: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de HOY sábado 20 de mayo, partido del Grupo F en el Mundial 2026; marcador online

Te puede interesar: CONFIRMADO: FIFA revela fecha EXACTA en la que México jugará los 16vos de Final en el Mundial 2026

Historia en el Estadio Monterrey. Este 20 de junio, Túnez se mide a Japón en la Fecha 2 de la Fase de Grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, encuentro que marca el partido 1000 a lo largo de las Copas Mundiales.

Dirigidos por Hervé Renard, la escuadra del Norte de África estrena DT en el banquillo luego de la salida de Sabri Lamouchi, quien fue separado del cargo tras el debut con derrota frente a Suecia. Ahora, el equipo debe sumar esta noche si es que quiere seguir con posibilidad de avanzar a la siguiente ronda de la competencia.

Del otro lado, 'Los Samuráis Azules' llegan al compromiso tras haber empatado contra Países Bajos en la Jornada 1, duelo en el que Keito Nakamura y Daichi Kamada hicieron los goles para el cuadro de Asia.

Te puede interesar: Partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que transmitirá por TV Azteca EN VIVO y GRATIS

Horario de Túnez vs Japón en vivo

El tan comentado partido número mil en el Mundial, entre Túnez y Japón, comenzará en punto de las 22:00 horas, tiempo del Centro de México, pero se jugará en el Estadio Monterrey, ubicado en México, sólo que al norte del país.

Pronóstico de Túnez vs Japón

De acuerdo con las cuotas de apuestas, con el 1.53 para la victoria japonesa, 4 para el empate y 6.5 para la victoria de Túnez; vemos que el claro favorito a llevarse la victoria es al Selección de fútbol japonesa. De hecho, están obligados a conseguir la victoria si es que desean avanzar a la siguiente ronda, ya sea como primer o segundo lugar, a falta de su tercer partido en contra de Suecia.

