La Federación Tunecina de Futbol ha ejecutado un movimiento drástico en el banquillo de su selección nacional. Este martes, el organismo confirmó la contratación oficial del experimentado estratega francés Hervé Renard como nuevo director técnico, apenas días después de la estrepitosa caída de Túnez ante Suecia en su debut mundialista. La derrota por 5-1 dejó al equipo sumido en una crisis de confianza y obligó a la cúpula federativa a cesar a Sabri Lamouchi, cuya gestión se volvió insostenible tras el resultado adverso.

Túnez ya tiene nuevo DT tras cese de Sabri Lamouchi, enfrentarán próximamente a Japón en el Estadio Monterrey|Instagram @Federation Tunisienne de Football

Perfil y manera de trabajar de Hervé Renard

Renard, de 57 años, aterriza en tierras mundialistas con la encomienda de reconstruir el ánimo de un vestuario golpeado. Conocido por su carácter férreo y su capacidad para adaptar sistemas tácticos bajo presión, el técnico galo es un viejo conocido del futbol africano y un estratega que sabe lo que significa dirigir en la máxima cita global. Su llegada es vista como un "bomberazo" necesario para intentar rescatar la dignidad deportiva de un cuadro que, tras el desastre del debut, ha quedado contra las cuerdas.

El desafío inmediato contra Japón

La situación para el nuevo cuerpo técnico no admite margen de error. El calendario no perdona y el equipo debe preparar de inmediato el enfrentamiento ante Japón, programado para este sábado. Para este compromiso, Mondher Kebaier, quien fungió como interino en la transición, ha colaborado estrechamente con Renard para asegurar que los conceptos básicos de orden defensivo se asienten en tiempo récord.

¿Tendrá continuidad posterior a la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El contrato de Renard es, por ahora, un acuerdo que se extiende únicamente por lo que resta de la participación tunecina en el Mundial. Sin embargo, en el comunicado de la federación tunecina indican: "Tal como se acordó, las negociaciones comenzarán después del fin de la participación en la Copa del Mundo, con el fin de lograr una cooperación a largo plazo basada en objetivos deportivos específicos.".

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