La HORA EXACTA para el debut de la Francia de Kylian Mbappé vs Senegal en el Mundial 2026

El Estadio Nueva York/Nueva Jersey se prepara para dar la bienvenida a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a uno de los máximos candidatos para llevarse la copa, la Francia de Kylian Mbappé y el conjunto de Senegal liderado por Sadio Mané se estrenan en la fiesta mundialista

Francia: El poderío en busca de la cima

El equipo galo, liderado por Didier Deschamps, llega al torneo con un hambre voraz tras rozar la gloria en su última participación mundialista. La punta de lanza francesa es, incuestionablemente, Kylian Mbappé, cuya capacidad para desequilibrar cualquier defensa lo posiciona como la figura a seguir no solo del partido, sino del torneo. Sin embargo, Francia no es un equipo de un solo hombre; su plantilla destaca por una profundidad envidiable. Jugadores como Ousmane Dembélé y una nueva camada de talentos creativos garantizan que el equipo mantenga un ritmo asfixiante.

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Senegal: La garra africana frente al reto

Del otro lado, los "Leones de Teranga" bajo el mando de Pape Thiaw saltarán al campo con un bloque defensivo sólido y una fe inquebrantable. Sadio Mané se mantiene como el corazón y estandarte del ataque senegalés; su capacidad para aparecer en momentos críticos es la esperanza principal de su nación. Apuntalados por la experiencia de Kalidou Koulibaly en la última línea y la seguridad bajo los tres palos de Édouard Mendy, Senegal ha construido un equipo equilibrado que combina el orden táctico con la potencia física.

A medida que se acerque el inicio, el ambiente nocturno en Nueva Jersey promete elevar la intensidad del juego.

HORA EXACTA para el debut de la Francia de Kylian Mbappé vs Senegal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Para ambos combinados, el horario de las 19:00 horas marca el comienzo de un desafío donde la resistencia física y la capacidad de gestión emocional serán tan importantes como el talento individual de sus máximas estrellas.

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