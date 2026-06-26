Turquía vence a Estados Unidos y se despide del Mundial 2026

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Turquía y Estados Unidos se enfrenta en la cancha del Estadio Los Ángeles. Dirigidos por Mauricio Pochettino, el cuadro de 'Las Barras y las Estrellas' ya se encuentra instalado en la ronda de 16vos de Final. Por su parte, la escuadra de Oriente Medio ocupa el fondo del Grupo D en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda del campeonato.

Estados Unidos encara el partido luego de haber derrotado a Australia por marcador de 2-0 en Seattle. Por su parte, Turquía viene de perder 1-0 ante Paraguay en el Estadio Bahía de San Francisco.

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