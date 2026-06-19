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TV Azteca tendrá la transmisión del Holanda vs Suecia, segundo partido Países Bajos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Selección de los Países Bajos se enfrenta a Suecia en su segundo partido la Copa Mundial de la FIFA 2026

Virgil van Dijk, jugador de Países Bajos

Escrito por: Francisco Fernández

La Selección de los Países Bajos vuelve a la actividad este sábado 20 junio cuando se enfrente en el duelo de la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM a su similar de Suecia en un partido que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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Países Bajos vs Suecia por la señal de TV Azteca

Las Selecciones de Países Bajos y Suecia se enfrentan este sábado 10 de junio en su segundo partido de la Fase de Grupos del Sector F buscando asegurar su permanencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y su pase a la siguiente ronda.

El conjunto de los Países Bajos empató en su presentación en la justa mundialista ante su similar de Japón en uno de los mejores partidos de este campeonato y buscará sumar su primera victoria ante un equipo que llega motivado.

Los suecos, por su parte, derrotaron por goleada de 5-1 a Túnez, que tuvo muy poco qué aportar, y con una victoria estarían asegurando su estancia en la siguiente ronda del Mundial 2026.

No te pierdas del partido entre las Selecciones de los Países Bajos y Suecia a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes este sábado 20 de junio en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

  • Países Bajos vs Suecia
  • Fecha: Sábado 20 de junio
  • Hora: 11:00 horas
  • Transmisión: TV Azteca y plataformas de Azteca Deportes

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