Atención México: los grupos de donde puede salir el rival para dieciséisavos del Mundial 2026

México se convirtió en una de las primeras selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras vencer 1-0 a Corea del Sur el 18 de junio en el Estadio Guadalajara. Con ese resultado, el equipo dirigido por Javier Aguirre aseguró el liderato del Grupo A y ya comenzó a tomar forma el panorama de su posible rival en la siguiente fase.

Aunque todavía faltan partidos por disputarse en varios sectores, el reglamento del torneo ya permite identificar los grupos de donde podría surgir el adversario de la Selección Mexicana en su primer duelo de eliminación directa, programado para disputarse en el Estadio Ciudad de México.

Los grupos que definirán al rival de México

De acuerdo con la distribución establecida para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el líder del Grupo A enfrentará a uno de los mejores terceros lugares provenientes de los grupos C, E, F, H o I.

Esto significa que el próximo rival de México podría salir de alguno de estos sectores:



Grupo C: Escocia, Marruecos, Brasil y Haití.

Grupo E: Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao.

Grupo F: Suecia, Japón, Países Bajos y Túnez.

Grupo H: Uruguay, Arabia Saudita, España y Cabo Verde.

Grupo I: Noruega, Francia, Senegal e Irak.

España, Uruguay y otras potencias aparecen en el panorama

Con los resultados registrados hasta ahora, algunos de los equipos que podrían terminar como terceros lugares y cruzarse con México son selecciones de gran tradición internacional como España, Uruguay, Países Bajos, Senegal o Ecuador.

Por esa razón, la atención de la afición mexicana estará puesta en los próximos encuentros de esos grupos, ya que cualquier movimiento en la clasificación puede modificar el posible rival de la Selección Mexicana.

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Lo único confirmado hasta el momento es que México jugará los dieciseisavos de final el próximo 30 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, escenario donde buscará dar un nuevo paso rumbo a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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