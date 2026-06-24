TV Azteca tendrá la transmisión del México vs Chequia, último partido de la fase de grupos de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana de Futbol tiene una cita con la historia este miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México ante Chequia en el último partido de la fase de grupos. El cuadro comandado por Javier Aguirre ya aseguró su pase a los 16avos de final y el liderato del sector A, sin embargo, querrá irse pleno con nueve puntos ganados de nueve disputados y de paso eliminar al cuadro europeo de cualquier posibilidad de avanzar de ronda.

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Este compromiso entre mexicanos y checos, lo podrás ver TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes este miércoles 24 de junio en punto de las 6:30 con nuestro previo a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal Azteca Deportes Network con el mejor equipo de transmisión deportiva de todo el país.

¿Rotación en el 11 titular?

Para este partido, el 'Vasco' Aguirre buscaría darle descanso a alguno de sus futbolistas estelares para enfrentar a Chequia. Se hablaba de la posibilidad de que Guillermo Ochoa estuviera en el arco mexicano, sin embargo, tuvo molestias físicas en el entrenamiento de este martes 22 de junio y se descartaría esa opción.

Por otro lado, Guillermo Martínez tendría minutos ante la sólida defensa de Chequia en busca de ganar esférico por aire. En el duelo contra Sudáfrica, Armando González tuvo minutos, Santiago Gimenez hizo lo propio frente a Corea del Sur y sería turno del famoso Memote de debutar en una Copa Mundial de la FIFA.

