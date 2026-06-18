TV Azteca transmitirá el Brasil vs Haití, partido del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ del viernes 19 de junio

La Selección de Brasil quiere asegurar su boleto en la segunda ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras arrancar su participación con un empate ante Marruecos. Ahora, la selección de Carlo Ancelotti enfrentará a Haití en el Estadio de Filadelfia y lo mejor es que el compromiso entre brasileños y haitianos podrá ser disfrutado EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca.

El juego comenzará a las 6:30 pm- y se podrá ver a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, el canal de Azteca Deportes Network y el sitio web. Es importante recordar que este duelo contará con la narración de Christian Martinoli y los comentarios oportunos de Luis García y Jorge Campos con el reporte desde la cancha por parte de Carlos Guerrero.

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El Grupo C está abierto para todos luego de una fecha. Escocia está como líder tras vencer a Haití. Sin embargo, aún debe enfrentar a los rivales más duros de la fase de grupos y el último duelo será contra Brasil. Por eso, para la “Verdeamarela” es importantísimo el ganarle a Haití en la segunda jornada de actividad para mejorar sus probabilidades de avanzar.

Una de las bajas de Brasil es Neymar. El astro brasileño aún no logra recuperarse de su lesión en la pantorrilla y no hará el viaje hacia Filadelfia. Ancelotti le comunicó que no era necesario que se fuera del campamento en New Jersey.

¡Segunda prueba! 😮‍💨🔥



México se enfrentará a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, partido en donde se definirá el liderato parcial del Grupo A…¿Quién se llevará los tres puntos? 👀😌#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca



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Antecedentes entre Brasil y Haití

Las selecciones de Brasil y Haití se han enfrentado tres veces en la historia y todos los juegos han acabado en triunfo de los sudamericanos. El partido más reciente fue durante la Copa América de 2016 y ahí los brasileños golearon 7-1 con hat-trick de Coutinho, doblete de Renato Augusto y goles de Gabriel Barbosa y Lucas Lima.

Pocos son los participantes de ese duelo que se verán las caras de nuevo. Entre ellos están los porteros Allison, por Brasil, y Johny Placide, por Haití. Este último será clave en el desarrollo del juego porque fue el encargado de evitar que Escocia anotara más goles en la Jornada 1.