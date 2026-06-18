La respuesta de Jorge Campos a la invitación de Gianni Infantino para representarlo

Gianni Infantino quiso rendirle honores a Jorge Campos durante el juego de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El presidente de la FIFA le pidió que fuera su representante oficial en el duelo contra Corea del Sur que se disputará en el Estadio Jalisco debido a que él no puede estar presente en el compromiso. Tristemente, “El Brody” tampoco podrá estar en su lugar.

“Antes que nada, presi, quiero agradecerle el Mundial que trajo a nuestro país, México. Esto nunca se nos va a olvidar a la gente que amamos el futbol”, dijo Campos. "Gracias presidente por haber tenido este detalle con México. En México lo amos, lo queremos, lo respetamos por todo lo que ha hecho por el futbol a nivel mundial”.

Al final, el trabajo de Campos como analista durante la narración del México vs. Corea del Sur para TV Azteca le impidió estar en el palco. Además, el legendario guardameta mexicano consideró que la distinción hecha por Infantino es un gran honor para el que todavía no está listo.

“Por otra parte, le agradezco este detalle de estar en esta silla, de ser el representante del presiente más importante que ha estado en la FIFA”, dijo el analista de TV Azteca. “No puede tener ese honor. No me merezco este honor, es una responsabilidad muy grande y creo que todavía no estoy a ese nivel. Le agradezco mucho. No lo voy a hacer, me hubiera encantado estar a su lado aquí. Gracias, presidente Infantino, se lo agradezco mucho”.

Campos es uno de los futbolistas mexicanos más reconocibles alrededor del mundo. El canterano de los Pumas de la UNAM es uno de los pocos jugadores disponibles en el videojuego EA FC 26 y ha hecho múltiples apariciones en equipos legendarios.

México vs. Corea del Sur EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca

Recuerda que pues ver los partidos de la Selección Mexicana en VIVO y GRATIS a través de las pantallas de Azteca Deportes, desde la aplicación para dispositivos móviles y el sitio web. El partido comenzará a las 7:00 p.m.

México es el líder del Grupo A con tres puntos y una diferencia de dos goles. Por su parte, Corea del Sur le pisa los talones con las mismas unidades, pero un gol menos porque Chequia logró marcarles durante su duelo de la primera jornada. El equipo de Javier Aguirre podría definir su clasificación a la siguiente ronda con un triunfo sobre los asiáticos.