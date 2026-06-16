Prensa de Brasil asegura que ya hay fecha de regreso para Neymar: ¿sí jugará el Mundial 2026?

La razón por la que Neymar Jr. no jugó contra Marruecos no tuvo nada que ver con la (poca) estima que le tiene Carlo Ancelotti ni mucho menos. El crack brasileño no pudo jugar por una lesión. En las últimas horas la prensa de Brasil dio más reportes sobre el estado de salud del genio del Santos y ya aseguran que hay una fecha de regreso.

Tras el empate 1-1 de Brasil con Marruecos en el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ muchos se preguntan sobre si finalmente Neymar jugará en este torneo internacional o si se perderá la cita máxima. Lo concreto es que los recientes reportes que llegan desde la prensa brasileña aseguran que no competirá en la fase de grupos, salvo una inesperada excepción.

|EFE

Neymar Jr. sigue sin recuperarse en Brasil y podría perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A casi un mes de su lesión en el gemelo, el genio del Santos sigue sin entrenar en el campo de juego, por lo cual ya ha sido descartado del duelo contra Haití por la fecha 2 de la fase de grupos que se disputará este 19 de junio de 2026. Con un Grupo C sumamente apretado, Neymar podría ausentarse en los tres partidos.

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Según cuenta la prensa brasileña, ya ha sido descartado del duelo contra Haití y también sería muy difícil que llegue para la última fecha con Escocia, a jugarse el miércoles 24 de junio. Esto se debe a que “La postura es que cualquier riesgo de agravar la lesión del jugador debe evitarse”, dicen desde la selección pentacampeona del mundo.

Neymar no ocultó su molestia por no ser convocado con la selección brasileña, algo que de acuerdo con Ancelotti se debe únicamente a su actual estado físico|Reuters

La única manera de que Neymar pueda jugar el Mundial 2026 con Brasil

Las mismas fuentes marcan un detalle importante, hacen una salvación. “Su presencia en la cancha solo se dará en caso de extrema necesidad”, dicen desde el riñón de la Verdeamarela. Entonces, Neymar sí jugaría el Mundial 2026, ya sea desde 16vos de final o contra Escocia si Ancelotti lo necesita porque Brasil se está quedando eliminado de la competencia.

En resumen: