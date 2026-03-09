TV Azteca transmitirá a Bravos de Juárez vs Rayados de Monterrey en la Jornada 11 del Clausura 2026

El partido entre Bravos de Juárez y Rayados de Monterrey será transmitido por TV Azteca en el Viernes Botanero a partir de las 21:00 horas tiempo del centro de México correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Necaxa vs Pumas 1-0 | Resumen y Goles | Jornada 10 Clausura 2026 | Liga MX | TV Azteca Deportes

El choque se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde los fronterizos intentarán aprovechar su localía frente a uno de los equipos con mejor plantilla en el futbol mexicano.

Rayados llega con una plantilla repleta de figuras internacionales que al principio del torneo era considerado candidato al título y buscará en este encuentro meterse a puesto de Liguilla. Por su parte, Bravos busca salir de la media tabla y luchar por puestos de zona de clasificación y dar un golpe de autoridad frente a su afición. La transmisión por TV Azteca permitirá que el encuentro tenga la mejor narración y análisis del futbol mexicano con Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano.

¿Cómo llegan Juárez y Monterrey para este partido de la Jornada 11?

Juárez llega a este duelo con una derrota de 3-1 ante Toluca, actual campeón del futbol mexicano, en el Estadio Nemesio Díez. Bravos se encuentran en el puesto número 12 de la tabla con tres victorias, un empate y cinco derrotas.

TE PUEDE INTERESAR:



Rayados viene de una dolorosa caída en el Clásico Regio ante Tigres por marcador de 1-0 con gol del francés André-Pierre Gignac que fue el segundo partido del técnico Nicolás Sánchez quién sustituyó al español Domènec Torrent. Monterrey se encuentra en el noveno puesto sumando 13 puntos, uno menos que América que se tiene el último boleto de la Liguilla.

El partido promete intensidad, ya que ambos equipos llegan con objetivos claros y con plantillas que han mostrado buen nivel en las últimas jornadas.

