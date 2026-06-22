TV Azteca transmitirá el Colombia vs RD Congo, partido CRUCIAL del Grupo K en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue su curso con el objetivo de finalizar la fase de grupos y el siguiente partido trasmitido de manera gratuita a través de TV Azteca será el duelo entre Colombia y la RD Congo. Los rivales del Grupo K se enfrentarán a las 20:00 en el Estadio Guadalajara, una de las tres sedes del torneo en México, en uno de los últimos partidos disputados en suelo azteca.

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La Selección de Colombia es la líder del sector gracias a que venció 3-1 a Uzbekistán en la primera fecha de actividad. Por su parte, los congoleños consiguieron un punto histórico gracias a que empataron sin goles contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.

¿Dónde ver el Colombia vs RD Congo gratis?

Recuerda que la mejor opción para ver el duelo entre Colombia y RD Congo es a través de Azteca Deportes. El juego será emitido a través de Azteca Siete para televisión abierta y los múltiples servicios de televisión por cable que cuentan con el canal. Asimismo, podrás disfrutar del encuentro mediante la app y el sitio web de Azteca Deportes.

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Un triunfo colombiano garantizaría su clasificación a los 16vos de final, sea como primero o segundo del grupo. Al final, la posición se definiría en el último duelo de la fase de grupos contra Portugal. Avanzar como primero significaría enfrentar a un tercer lugar de los grupos D, E, I, J o L en Kansas City el 3 de julio.

En el caso de Congo, dejar puntos sobre la mesa contra el cuadro sudamericano sería costosísimo. En caso de perder en el Estadio Guadalajara, los africanos necesitarían de un triunfo en la última semana contra Uzbekistán para aspirar a ser uno de los mejores terceros lugares con cuatro puntos. En ese escenario enfrentarían al ganador del Grupo L en Atlanta.