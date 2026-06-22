Los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en México de la semana del 22 al 28 de junio

Ya se jugó más de una tercera parte de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y cada vez quedan menos por jugar en México. Durante la última semana de la fase de grupos, que va del 22 al 28 de junio, se disputarán cuatro juegos en México.

El primer compromiso será el Colombia vs. Congo en Guadalajara del 23 de junio. Los colombianos han hecho de México su casa y ahora tratarán de asegurar su participación en 16vos con un triunfo ante el equipo congoleño. La cuestión es que los africanos también pueden decir que la “Perla Tapatía” es su casa luego de asegurar su boleto a la Copa Mundial de la FIFA en el repechaje donde enfrentaron a Jamaica.

Un día después, la Ciudad de México y Monterrey serán las sedes de dos partidos importantísimos. En la capital del país, a las 7:00 PM, México enfrentará a Chequia en el recinto de Coapa. A la misma hora, Sudáfrica enfrentará a Corea del Sur en la casa de los Rayados de Monterrey para definir las posiciones del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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🇲🇽 Desde antes del silbatazo inicial, la emoción ya se sentía en cada rincón.



Así vivió nuestra afición la previa del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre México y Sudáfrica. ⚽🔥



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El último juego en México en la fase de grupos será en Guadalajara

El último juego en territorio mexicano de la fase de grupos apunta a ser uno donde ambos equipos saldrán con todo para garantizar su boleto a los 16vos de final. España y Uruguay se verán las caras en el Estadio Guadalajara el próximo 26 de junio a las 6:00 PM con el objetivo de obtener el liderato del Grupo H.

Después de estos cuatro juegos, ya solo quedarán dos más por disputarse en México. Ambos juegos serán en el Estadio Ciudad de México. El primero será el duelo de 16vos de final, que ya tiene a la selección azteca como uno de sus participantes. El segundo, y último de todo el torneo, será entre los ganadores de los partidos 79 y 80.