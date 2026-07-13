La racha que Argentina arrastra en Copas del Mundo y que pone entre las cuerdas a Inglaterra

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya conoce los cuatro equipos semifinalistas. Considerando esta situación, los fanáticos podrán apreciar una contienda histórica en la cual se van a estar midiendo Argentina e Inglaterra. ¿Cuál es el dato que favorece al equipo sudamericano?

De acuerdo a diferentes reportes, el equipo que dirige técnicamente Lionel Scaloni tiene un importante récord que espera estirar ante su similar europeo.

A lo largo de sus diferentes participaciones en la contienda internacional, los argentinos no han perdido en esta instancia, situación que también se vivió ante Estados Unidos en 1930, Bélgica en el 86, Italia en 1990, Países Bajos en 2014 y Croacia en el torneo de Qatar 2022.

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Por el momento, los sudamericanos pretenden reiterar todo lo sucedido en este tramo definitorio con la idea de volver a consagrarse con el trofeo que espera ser entregado el próximo 19 de junio.

¿Qué dijo Lionel Scaloni después del triunfo ante Suiza en los Cuartos de Final?

Luego de haber sido testigo de un partido que contó con una dramática definición en Kansas, el técnico del equipo sudamericano se acercó a la conferencia de prensa para entregar un análisis sobre la clasificación.

"Hoy sufrimos. Sabíamos que era un equipo muy físico, nos pusieron en dificultades y no fuimos capaces de salir de ciertas situaciones. Estuvo de nuestro lado la suerte, porque a ellos les expulsaron a un jugador y ahí el equipo atacó. Hay que ser realista, hay cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor", dijo.

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En esta sintonía, el conductor de la Albiceleste se mostró muy satisfecho por la labor de sus futbolistas. "Lo que consiguió este equipo es histórico, más allá de que pudimos jugar mejor. Es histórico estar en una semifinal nuevamente", cerró.

Es importante mencionar, que los campeones mundiales volverán al ruedo el próximo miércoles 15 de julio con la idea de enfrentar a Inglaterra en una definición de gran importancia.