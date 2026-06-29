TV Azteca transmitirá el Países Bajos vs Marruecos, partido de 16vos de final del Mundial 2026

La fiesta de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continua después de terminar la fase de grupos y TV Azteca se encargará la transmisión del compromiso entre Países Bajos y Marruecos, correspondiente a los 16vos de final. El cuadro neerlandés acabó como primer lugar del Grupo F mientras que los marroquíes acabaron segundos en el Grupo C.

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El compromiso tendrá lugar en el Estadio Monterrey y el duelo entre europeos y africanos está programado para comenzar a las 7:00 PM, tiempo del centro de México. El silbante será el brasileño Wilton Sampaio, quien pitó durante la inauguración del torneo entre México y Sudáfrica, así como en el Noruega contra Senegal.

Durante la fase de grupos, los dirigidos por Ronald Koeman empataron contra Japón y derrotaron tanto a Suecia como a Túnez para llegar a siete puntos. Por su parte, los norafricanos empataron con Brasil y lograron triunfos sobre Escocia y Haití, lo que valió para la misma cantidad de unidades que las conseguidas por la “Naranja Mecánica”.

El equipo de narración de Azteca que estará en el Países Bajos vs Marruecos

Azteca Deportes transmitirá el partido entre Países Bajos y Marruecos con su mejor equipo de narración disponible. Christian Martinoli se encargará del relato jugada a jugada del encuentro entre neerlandeses y marroquíes mientras que Luis García y Jorge Campos analizarán acciones concretas durante el compromiso de 16vos de final.

Para este lunes 29 de junio, vas a poder ver el Países Bajos vs Marruecos EN VIVO y GRATIS a través de la señal de Azteca 7, así como por el sitio web y la app de TV Azteca Deportes. La emisión del juego de 16vos comenzará a las 6:40 PM, tiempo del centro de México, para poder analizar los pormenores antes del silbatazo inicial.

