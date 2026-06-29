ÚLTIMA HORA: Se confirma baja muy sensible para el Brasil vs Japón de los 16avos de final del Mundial 2026

La Selección de Japón tendrá que medirse a su similar de Brasil sin una de sus principales figuras; Takefusa Kubo. El volante de la Real Sociedad de San Sebastián no entrenó al parejo de sus compañeros en estos días y fue Hajime Moriyasu (estretaga del cuadro asiático) quien confirmó en conferencia de prensa que no podrá disponer de su talentoso jugador.

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Cabe recordar que, el ex futbolista del Real Madrid se lesionó en el primer partido de Japón en la Copa Mundial de la FIFA 2026 (2-2 ante Países Bajos) y desde ese día no ha podido entrenar de manera normal. Kubo sufrió un esguince en el ligamento lateral en la rodilla izquierda y no tuvo minutos en cancha contra Suecia y Túnez. Será cuestión de tipos como Ritsu Doan, Ayase Ueda, Kaishu Sano y Daishi Kamada den un paso al frente y Japón no resienta la ausencia de Takefusa.

El partido entre nipones y brasileños está programado para este lunes 29 de junio en punto de las 11:00 am desde la cancha de Houston en Estados Unidos. Recuerda que podrás seguir el resultado de este duelo por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

16avos de final del Mundial 2026