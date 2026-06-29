ÚLTIMA HORA: Se confirma baja muy sensible para el Brasil vs Japón de los 16avos de final del Mundial 2026
Hajime Moriyasu; estratega del cuadro nipón confirmó que Takefusa Kubo no entrenó al parejo de sus compañeros y no estará contra Brasil.
La Selección de Japón tendrá que medirse a su similar de Brasil sin una de sus principales figuras; Takefusa Kubo. El volante de la Real Sociedad de San Sebastián no entrenó al parejo de sus compañeros en estos días y fue Hajime Moriyasu (estretaga del cuadro asiático) quien confirmó en conferencia de prensa que no podrá disponer de su talentoso jugador.
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Cabe recordar que, el ex futbolista del Real Madrid se lesionó en el primer partido de Japón en la Copa Mundial de la FIFA 2026 (2-2 ante Países Bajos) y desde ese día no ha podido entrenar de manera normal. Kubo sufrió un esguince en el ligamento lateral en la rodilla izquierda y no tuvo minutos en cancha contra Suecia y Túnez. Será cuestión de tipos como Ritsu Doan, Ayase Ueda, Kaishu Sano y Daishi Kamada den un paso al frente y Japón no resienta la ausencia de Takefusa.
El partido entre nipones y brasileños está programado para este lunes 29 de junio en punto de las 11:00 am desde la cancha de Houston en Estados Unidos. Recuerda que podrás seguir el resultado de este duelo por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.
16avos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica 0-1 Canadá — Domingo 28 de junio a la 1:00 pm, Los Ángeles (SoFi Stadium).
- Brasil vs. Japón — Lunes 29 de junio a las 11:00 am, Houston (NRG Stadium).
- Alemania vs. Paraguay — Lunes 29 de junio a las 2:30 pm, Boston (Gillette Stadium).
- Países Bajos vs. Marruecos — Lunes 29 de junio a las 7:00 pm, Monterrey (Estadio BBVA).
- Costa de Marfil vs. Noruega — Martes 30 de junio a las 11:00 am, Dallas (AT&T Stadium).
- Francia vs. Suecia — Martes 30 de junio a las 3:00 pm, Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium).
- México vs. Ecuador — Martes 30 de junio a las 7:00 pm, Ciudad de México (Estadio Azteca).
- Inglaterra vs Congo - Miércoles 1 de junio a la 1:00 pm en Atlanta
- Bélgica vs Senegal - Miércoles 1 de junio a las 2:00 pm en Seattle
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — Miércoles 1 de julio a las 6:00 pm, San Francisco (Levi’s Stadium).
- España vs Austria - Jueves 2 de julio a las 2:00 pm en Los Angeles
- Portugal vs Croacia - Jueves 2 de julio a las 5:00 pm en Toronto
- Suiza vs Argelia - Jueves 2 de julio a las 9:00 pm en Vancouver
- Australia vs. Egipto — Viernes 3 de julio a las 12:00 am en Dallas
- Argentina vs. Cabo Verde — Viernes 3 de julio (Miami).
- Colombia vs Ghana - Viernes 3 de julio a las 7:30 pm en Kansas City