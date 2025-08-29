deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

TV Azteca transmitirá EN VIVO Y GRATIS el partido de Sergio Ramos con Rayados de Monterrey en la Jornada 7 del Apertura 2025

Rayados de Monterrey se verá las caras en contra del conjunto de Puebla, en acción de la fecha 7 del torneo regular; los regios llegan al encuentro con Sergio Ramos y líderes del torneo.

Sergio Ramos
MEXSPORT
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Liga MX
Compartir

El equipo de Rayados de Monterrey, líder en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX visita en la Jornada 7 del torneo a Puebla, en juego que podrás ver EN VIVO esta noche a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra app.

El encuentro llama la atención, pues en la cancha se espera que esté alineado la gran estrella Sergio Ramos , quien en su segunda temporada con Rayados podría pisar la cancha del Cuauhtémoc y regalarnos una gran noche de Viernes Botanero.

Sergio Ramos, defensa español veterano, sigue demostrando su calidad, capacidad y fuerza en la cancha y será el jugador a seguir en el compromiso que arranca al filo de las 9 de la noche, una vez que termine el duelo de Juárez en contra de Mazatlán.

Te podría interesar: Edson Álvarez se queda sin entrenador ¡Despiden a Mourinho en el Fenerbahce!

marcelo gallardo river plate culpa a rayados
Jorge Martinez/Jorge Martinez
Sergio Ramos of Monterrey during the FIFA Club World Cup 2025 Group - E match between CA River Plate and CF Monterrey at Rose Bowl Stadium on June 21, 2025 in Pasadena, California, United States.

Así llega Puebla al juego de la Jornada 7 de Liga MX ante Rayados

Puebla está en el fondo de la tabla con 4 puntos, logrados tras una victoria, un empate y cuatro dolorosas derrotas en lo que va del curso.

Ya hace unos días antes de la fecha 6, el entrenador Pablo Guede fue cepillado y en su lugar entró Hernán Cristante, buscando ser la solución en este primer tercio del torneo.

Así llega Rayados de Monterrey a la Jornada 7

El DT Domènec Torrent está teniendo un gran torneo con su equipo Rayados, logrando ser de momento tras seis fechas, el líder del certamen, con cinco triunfos y una victoria en el curso.

Rayados parece estar en su mejor momento en este nuevo proyecto y lo demuestran en la cancha siendo los líderes lo que los ha llevado además a ser el equipo más visto como local, marcando más de 45 mil asistentes en sus últimos tres juegos en casa.

Con el apoyo de sus aficionados y un plantel que en encabezado por Sergio Ramos, buscarán nivelar la balanza a su favor en el juego de la fecha 7 ante Puebla que podrás ver en vivo por Azteca Siete.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo
×
×