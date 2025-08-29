TV Azteca transmitirá EN VIVO Y GRATIS el partido de Sergio Ramos con Rayados de Monterrey en la Jornada 7 del Apertura 2025

El equipo de Rayados de Monterrey, líder en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX visita en la Jornada 7 del torneo a Puebla, en juego que podrás ver EN VIVO esta noche a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra app.

El encuentro llama la atención, pues en la cancha se espera que esté alineado la gran estrella Sergio Ramos , quien en su segunda temporada con Rayados podría pisar la cancha del Cuauhtémoc y regalarnos una gran noche de Viernes Botanero.

Sergio Ramos, defensa español veterano, sigue demostrando su calidad, capacidad y fuerza en la cancha y será el jugador a seguir en el compromiso que arranca al filo de las 9 de la noche, una vez que termine el duelo de Juárez en contra de Mazatlán.

Te podría interesar: Edson Álvarez se queda sin entrenador ¡Despiden a Mourinho en el Fenerbahce!

Jorge Martinez/Jorge Martinez Sergio Ramos of Monterrey during the FIFA Club World Cup 2025 Group - E match between CA River Plate and CF Monterrey at Rose Bowl Stadium on June 21, 2025 in Pasadena, California, United States.

Así llega Puebla al juego de la Jornada 7 de Liga MX ante Rayados

Puebla está en el fondo de la tabla con 4 puntos, logrados tras una victoria, un empate y cuatro dolorosas derrotas en lo que va del curso.

Ya hace unos días antes de la fecha 6, el entrenador Pablo Guede fue cepillado y en su lugar entró Hernán Cristante, buscando ser la solución en este primer tercio del torneo.

Así llega Rayados de Monterrey a la Jornada 7

El DT Domènec Torrent está teniendo un gran torneo con su equipo Rayados, logrando ser de momento tras seis fechas, el líder del certamen, con cinco triunfos y una victoria en el curso.

Rayados parece estar en su mejor momento en este nuevo proyecto y lo demuestran en la cancha siendo los líderes lo que los ha llevado además a ser el equipo más visto como local, marcando más de 45 mil asistentes en sus últimos tres juegos en casa.

Con el apoyo de sus aficionados y un plantel que en encabezado por Sergio Ramos, buscarán nivelar la balanza a su favor en el juego de la fecha 7 ante Puebla que podrás ver en vivo por Azteca Siete.