El equipo con más asistencia de la Jornada 6, del Apertura 2025 de la Liga MX

La Jornada 6 de la Liga MX tuvo encuentros de alto nivel, muchas acciones a destacar, y por tercera ocasión la escuadra de Rayados de Monterrey se llevó un reconocimiento especial lo que los vuelve dominadores.

Los Rayados son líderes en el Apertura 2025 de la Liga MX , con 15 puntos logrados en seis encuentros que se han celebrado a lo largo del curso.

El conjunto norteño en la cancha está haciendo lo necesario para que su afición no se despegue de las tribunas de su cancha, lo que los tiene ahora como el equipo con mejores asistencias como local.

Y es que además de lo logrado en la fecha 6, Rayados de Monterrey tiene tres juegos de los seis, dominando en el parámetro de asistencia a los estadios.

¿Cuántos aficionados vieron a Rayados de Monterrey en la Jornada 6?

Rayados de Monterrey tuvo una asistencia en la fecha 6, ante Necaxa que superó de lejos, otros datos de esta jornada.

Rayados de Monterrey se está convirtiendo en el mandamás de la Liga MX y con 45 mil 32 aficionados tuvo la mejor entrada en la fecha 6.

Esto se está convirtiendo en una tendencia, pues en la Jornada 5 registraron ante Mazatlán una asistencia de 45 mil 894 seguidores en casa.

Y recordando que en la Jornada ante Atlas hubo aún mejores números con los 47 mil 160 aficionados.

La peor entrada de la Jornada 6 de la Liga MX

Y en contraste la asistencia de menor aficionados sucedió en el Estadio de Juárez, en donde hubo un discreto 7 mil 518 asistentes enfrentando a Santos Laguna.