TV Azteca transmitirá EN VIVO la pelea de Julio César Chávez Jr vs Ángel Julián Sacco, el sábado 24 de enero desde San Luis Potosí

El sábado 24 de enero, La Casa del Boxeo abre sus puertas para recibir a Julio César Chávez y Omar Chávez, en duelos de alto calibre que marcan el retorno de ambos peleadores a los encordados y que podrás ver EN VIVO a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con la narración y comentarios del Box Azteca Team.

La Arena San Luis será el escenario en el que los hijos de Julio César Chávez pondrán todo de su parte para encarar este desafío que forma parte de la cartelera bautizada como DINASTÍA CHÁVEZ, a la cual también se integra el joven Roberto Chávez, quien quiere construir una carrera que alargue el lustre y prestigio del apellido en el pugilismo.

Julio César Chávez Jr vs Ángel Julián Sacco, el regreso de Chávez Jr

Julio César Chávez Jr verá acción ante Ángel Julián Sacco en un duelo a celebrarse a 10 asaltos en la división de los cruceros, combate que ha generado mucho interés y expectativa por el nivel que muestre Chávez Jr luego de un 2025 turbulento.

El continuador de la Leyenda del boxeo, Julio César Chávez Jr tiene el reto en su carrera de demostrar que su preparación y campamento que ha venido sucediendo desde finales del año pasado rendirán frutos y se verá a un boxeador que en la recta final de su carrera, quiere brillar.

Enfrente tendrá a Ángel Julián Sacco, un boxeador argentino que quiere robarse la noche y dar una muestra de su talento y usar a Chávez Jr como un escalón para impulsar su carrera, cuando tiene una marca de 10 victorias con una derrota y un empate.

Omar Chávez vs José Miguel Torres, nueva presentación de Omar Chávez en San Luis Potosí

Omar Chávez por su parte, tiene cuentas pendientes con la afición de San Luis tras la derrota contra Misael Rodríguez hace prácticamente un año y ahora tendrá la tarea de comulgar con los potosinos y sacar una victoria ante José Miguel Torres, un colombiano con 63 peleas y que en la categoría de los semipesados quiere hacer cosas importantes.

El enfrentamiento será a 10 episodios ante este sudamericano que tiene una marca de 40 victorias con 31 nocauts, además de 23 descalabros con 17 nocauts en su contra.

Horario y dónde ver las peleas de Julio César Chávez Jr y Omar Chávez

Julio César Chávez Jr y Omar Chávez pelearán este sábado 24 de enero en la Arena San Luis Potosí, combates que podrás ver en vivo por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con los comentarios y narración del mejor equipo desde las 11:00 PM.