TV Azteca transmitirá el Leones Negros vs Correcaminos EN VIVO

La jornada 4 de la Liga BBVA Expansión MX continúa por las plataformas digitales y las redes sociales de TV Azteca Deportes, con un partido que promete estar lleno de emociones entre los Leones Negros y Correcaminos, este cotejo lo podrás disfrutar en vivo por FUT Azteca.

EN VIVO: LEONES NEGROS VS CORRECAMINOS

¿Cómo llegan Leones Negros y Correcaminos?

El conjunto de los Leones Negros llegan a la fecha cuatro en el octavo lugar general, pues tiene cinco unidades producto de una victoria y dos empates. En la primera fecha de certamen empataron en el Estadio Jalisco a cero goles ante los Alebrijes de Oaxaca, al partido siguiente, también como local vencieron con autoridad 3-0 al Tepatitlán FC; para la jornada tres se midieron ante el Atlético La Paz y empataron.

Además, el equipo de la Universidad de Guadalajara dio a conocer la incorporación de Dionicio Escalante como flamante refuerzo “melenudo” para el Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA Expansión MX, el defensa mexicano tiene 32 años y en la primera división defendió la playera de Chivas, Pachuca, Querétaro y Atlético de San Luis, un jugador con amplia trayectoria en nuestro futbol.

Mientras que el conjunto del “Corre” es cuarto general con seis puntos, gracias dos victorias y una derrota. En su debut en el Apertura 2022, el cuadro de Tamaulipas se metió a la cancha de los Venados de Mérida y los venció 3-1, para la jornada 2, cayeron ante el Atlante por marcador 2-1; en una feria de goles en la tercera jornada se impusieron 5-3 al Durango.

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Leones Negros vs Correcaminos garantía de goles

Uno de los partidos que más espectáculo dan en la liga de plata, es sin duda Leones Negros vs Correcaminos, pues en los últimos 25 encuentros, estos equipos han marcado un total de 79 goles, por esta razón se espera que este Jueves 21 de julio no sea distinto y regalen una feria de anotaciones en el Estadio Jalisco. Un dato a considerar es que en los últimos 12 años, ambas escuadras registran solo una ocasión con empate sin goles.

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