Apertura 2022, un comienzo histórico de la LIGA BBVA Expansión MX

La Liga BBVA Expansión MX sigue en constante crecimiento y el Apertura 2022 es una muestra de ello. Con 42 goles, el torneo de plata en el futbol mexicano ha marcado el mejor arranque goleador en la historia de la categoría.

El inicio del Apertura 2022 ha dejado un promedio anotador por partido de 2.3 goles. A pesar de que solo han transcurrido dos jornadas en lo que va del Torneo, este certamen ya marcó una pauta y diferencia a favor para esta categoría. En el que representa el quinto certamen bajo el formato de Expansión, el Apertura 2022 ya es la justa con mejor arranque de goles para esta división.

Actualmente, el goleador del torneo es el joven de 19 años del club Tapatío, Sebastián Pérez Bouquet, con 4 anotaciones. Le siguen con 2 goles jugadores como Ronaldo González del club Correcaminos o Antonio Portales que pertenece al Atlante. El torneo anterior, en la misma instancia, se habían marcado un total de 37 anotaciones, mientras que hace un año, en el Apertura 2021 se lograron 38 tantos.

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Así llegan los equipos de la Liga BBVA Expansión MX

La tropa de Rafael García viene de un duro tropezón en casa, donde desperdició la ventaja de un gol frente a Cimarrones de Sonora, y terminó cayendo por 2-1 en La Pecera. El Aurinegro contará prácticamente con la mayoría de futbolistas disponibles, por lo que puntuar representa una obligación. Coyotes también viene de una derrota, cuando el pasado viernes sucumbió 2-0 frente al campeón Atlético Morelia en el Estadio Morelos de la capital michoacana.

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Por su parte, los dirigidos por Jorge Villalpando iniciaron con el pie derecho el Apertura 2022, obteniendo una contundente victoria en casa de 2-0 sobre Cimarrones, donde se hicieron presentes Manlio Rivera y Luis Morales en el marcador, por lo que buscarán volver a la senda del triunfo.