TV Azteca transmitirá EN VIVO Mazatlán vs Bravos de Juárez en la Jornada 1 del Clausura 2026

Este viernes 9 de enero comienza la actividad en el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Las acciones se abren con el partido de Mazatlán vs Bravos de Juárez en el Estadio El Encanto, partido que vas a poder disfrutar EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas, tiempo de la CDMX.

Dirigidos por Christian Ramírez, los Cañoneros encaran una nueva campaña tras la salida de Robert Dante Siboldi. Del otro lado, los Bravos estrenan DT en el banquillo con el anuncio de Pedro Caixinha. Y es que Martín Varini ahora se encuentra al frente de Necaxa.

Durante el Apertura 2025, campaña en la que Toluca se hizo del bicampeonato tras vencer a Tigres, Mazatlán no pudo acceder a la Fase Final de la competencia al finalizar la Fase Regular en el lugar 16 con 14 puntos, resultado de dos victorias, ocho empates y siete derrotas.

Del otro lado, Juárez viene de un certamen en el que alcanzaron la Liguilla. Con Martín Varini al mando, los Bravos clasificaron desde la instancia de Play-In. El equipo de La Frontera fue octavo durante la Fase Regular y en los Cuartos de Final cayeron eliminados por los 'Diablos Rojos'.

Partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026

Viernes 9 de enero:



Mazatlán vs Juárez - 19:00 Hrs.

Atlas vs Puebla - 21:00 Hrs.

Xolos vs América - 21:00 Hrs.

Sábado 10 de enero:



Chivas vs Pachuca - 17:00 Hrs.

León vs Cruz Azul - 19:00 Hrs.

Santos vs Necaxa - 19:00 Hrs.

Monterrey vs Toluca - 21:00 Hrs.

Domingo 11 de enero:



Pumas vs Querétaro - 12:00 hrs.

Atlético de San Luis vs Tigres- 19:00 Hrs.

