TV Azteca transmitirá Mazatlán vs León en la Jornada 10 del Clausura 2026

La Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX comienza en el ‘Viernes Butanero’ con el encuentro entre Mazatlán vs León que podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca. Un duelo que promete ser vibrante, pues ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos para mantenerse en la pelea dentro de la tabla general.

¿Dónde ver el partido Mazatlán vs León?

El encuentro de Mazatlán vs León lo podrás ver a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes a partir de las 18:50 horas tiempo del centro de México con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero, David Medrano, entre otros.

El Estadio El Encanto, casa de Mazatlán, será el escenario de este choque. Los cañoneros buscarán aprovechar su localía y el apoyo de su afición para imponerse al conjunto dirigido por Nacho Ambriz que históricamente ha sido protagonista en la Liga MX.

VE AQUÍ EL PARTIDO MAZATLÁN VS LEÓN

¿Cómo llegan Mazatlán y León para este partido?

Mazatlán llega con la urgencia de mejorar su rendimiento, aunque en los resultados recientes ha mostrado mejoría al sumar en sus últimos tres partidos dos victorias y un empate. El técnico Sergio Bueno ha insistido en la importancia de mantener el orden defensivo y aprovechar las oportunidades al frente, especialmente con jugadores que han mostrado destellos de calidad.

Por su parte, León busca consolidarse como uno de los equipos más sólidos del torneo. Con un plantel que combina experiencia y juventud, los esmeraldas saben que cada punto es vital para obtener su lugar en la liguilla. En este momento, los Panzas Verdes se encuentran en la décima posición con 10 unidades, empatado con Monterrey pero con peor diferencia de goles. Su estilo ofensivo y dinámico los convierte en un rival peligroso, capaz de complicar a cualquier defensa.

