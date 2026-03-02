Raúl Jiménez es acusado de TRAMPOSO en la Premier League 

El delantero mexicano Raúl Jiménez fue protagonista de la polémica este fin de semana en la Premier League luego que fue acusado de tramposo por el técnico del conjunto del Tottenham después que cayera con el Fulham por marcador de 2-1 en partido correspondiente a la Jornada 28.

En conferencia de prensa, el estratega croata Igor Tudor aseguró que la acción del primer gol debió ser invalidada por falta y calificó la jugada como un acto de “trampa”.

¿Por qué Igor Tudor acusa de tramposo a Raúl Jiménez?

“Por supuesto que es falta, creo. Nueve de cada diez personas dirían que es falta, porque es muy obvio. A veces no entienden que basta con un pequeño contacto para marcar el gol, hay que anularlo, acabar con ello”, expresó Tudor ante los medios.

El entrenador subrayó que la acción de Jiménez no fue un duelo normal: “No se trata de un duelo cuando él empuja con las manos y no mira el balón. Es ridículo no pitar la falta, porque las consecuencias son demasiado importantes. No es una falta pequeña en el centro del campo, es un gol después. Así que hay una lógica en eso”.

Tudor insistió en que el atacante de la Selección Mexicana se aprovechó de la situación sin intención de disputar el balón: “El gol es porque él se aprovecha, sin pensar en el futbol, estaba pensando en cómo hacer trampa. Así que hizo trampa al jugador empujándolo y ellos marcaron el gol. No es una cuestión de duelos fuertes, no tiene nada que ver con eso”.

El estratega también criticó la decisión arbitral y la falta de coherencia en las reglas: “No había lógica en esta decisión y la lógica está por encima de todo, después vienen otras cosas”.

¿Qué contestó Raúl Jiménez sobre la acusación?

Por su parte, Raúl Jiménez respondió a las acusaciones y defendió su acción en el área: “A ellos la semana pasada (ante el Arsenal), les anulan un gol por algo similar y hoy, sí, le pongo las manos en la espalda pero no es un empujón como tal, simplemente fue para ganar altura y afortunadamente cayó el gol”.

El episodio ha encendido el debate en la Premier League sobre el criterio arbitral y la interpretación de las jugadas de contacto dentro del área. Mientras el Tottenham reclama justicia, el Fulham celebra el aporte de Raúl Jiménez, quien sigue siendo un referente ofensivo.

