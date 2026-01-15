El equipo que suena para ser el destino de Julián Quiñones, a solo cinco meses de la Copa Mundial de la FIFA

Julián Quiñones podría cambiar de aires y dejar el futbol árabe en donde milita con el Al-Qadsiah FC, pues sus agentes tendrían la intención de colocarlo en el futbol de Brasil, de acuerdo a apuntes de prensa internacional que afirman el trabajo que está realizando el equipo del atacante.

Quiñones, quien apenas anotó el miércoles hat trick con el Al-Qadsiah FC enfrentando al Al Feiha , para reafirmarse como uno de los mejores de la Liga de Arabia, podría tener este giro inesperado, pues es estrella en su equipo, gana una fortuna y se mantiene en un nivel aceptable de competencia.

Sin embargo, podría tener la duda o interés de probarse en una de las mejores Ligas y que tiene también importantes presupuestos como es la de Brasil, por eso el ofrecimiento que supuestamente el agente tuvo hacia el Flamengo y algunos otros equipos.

De ese modo, no sería descabellado que de un momento a otro exista un cambio en su carrera ahora que el mercado invernal de transferencias está en su apogeo y los movimientos pueden cerrarse.

¿Le conviene a Julián Quiñones cambiar de equipo a 5 meses del Mundial?

Podria pensarse que Quiñones está en una zona de confort en Arabia, aunque la Liga crece cada vez más en competencia con refuerzos de todas partes del mundo, pero es una realidad que a 5 meses del Mundial en su equipo, La Pantera Quiñones ha encontrado constancia y minutos lo que se ha traducido en goles, que es lo que necesita cuando el Mundial está tan cerca.

En la delantera de México para el Mundial, podría haber muchos cuestionamientos e interrogantes, pues ahora Quiñones está en un gran momento, pero Santiago Gimenez está en recuperación por una operación de tobillo, Alexis Vega también tuvo una cirugía, Hirving Lozano y su carrera parecen estar a la deriva, por lo que Aguirre tiene que ir perfilando una ofensiva con lo que cuenta.