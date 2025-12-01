VILLANO: ‘Chicharito’ Hernández FALLA penal vs Cruz Azul que ELIMINA a Chivas del Apertura 2025 (Video)

El pase de las Chivas a las Semifinales estaba en los pies de Javier 'Chicharito' Hernández cuando se le presentó una opción inmejorable desde el manchón penal contra el Cruz Azul, pero el delantero del Rebaño Sagrado no pudo acertar su disparo.

Te puede interesar: Cruz Azul 2-2 Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de cuartos de final del Apertura 2025, marcador online

RESUMEN: Tigres vs Xolos | Cuartos de Final Vuelta | Apertura 2025

Chicharito Hernández falla su penal y deja a Chivas fuera de las Semifinales

El Chicharito Hernández tomó la pelota con seguridad, incluso la dominó sobre el manchón penal, pero su disparo careció de puntería y lo mandó por arriba de la portería defendida por Andrés Gudiño.

Incluso el delantero del Guadalajara tuvo tiempo de pensar la dirección en la que mandaría su disparo, luego de que se registrara un conato de bronca en las bancas.

Pero tras acomodar el balón, el Chicharito voló la pelota por encima del travesaño del Cruz Azul, en una jugada de la que ya no se pudo reponer el Guadalajara.

El triste adiós de Chicharito Hernández en Chivas



Es leyenda pero que no regrese más al Guadalajara ❌ pic.twitter.com/lvk9rRF8NU — David Medrano Mora (@deividmedrano) December 1, 2025

Te puede interesar: ¿Cuándo son las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX?