VILLANO: ‘Chicharito’ Hernández FALLA penal vs Cruz Azul que ELIMINA a Chivas del Apertura 2025 (Video)
El delantero de Chivas, Chicharito Hernández, dejó escapar el gol que le daba el pase al Rebaño a las Semifinales
El pase de las Chivas a las Semifinales estaba en los pies de Javier 'Chicharito' Hernández cuando se le presentó una opción inmejorable desde el manchón penal contra el Cruz Azul, pero el delantero del Rebaño Sagrado no pudo acertar su disparo.
Chicharito Hernández falla su penal y deja a Chivas fuera de las Semifinales
El Chicharito Hernández tomó la pelota con seguridad, incluso la dominó sobre el manchón penal, pero su disparo careció de puntería y lo mandó por arriba de la portería defendida por Andrés Gudiño.
Incluso el delantero del Guadalajara tuvo tiempo de pensar la dirección en la que mandaría su disparo, luego de que se registrara un conato de bronca en las bancas.
Pero tras acomodar el balón, el Chicharito voló la pelota por encima del travesaño del Cruz Azul, en una jugada de la que ya no se pudo reponer el Guadalajara.
