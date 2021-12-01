TV Azteca transmitirá Venados vs Atlante EN VIVO | Cuartos de Final

México. TV Azteca transmitirá el partido de ida de los Cuartos de Final de la Liguilla entre los Venados FC y los Potros de Hierro del Atlante del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga BBVA Expansión MX.

El encuentro se llevará a cabo este jueves 2 de diciembre en la cancha del Estadio Carlos Iturralde Rivero en Mérida a partir de las 18:55 horas tiempo de la Ciudad de México, que podrás ver en VIVO por aztecadeportes.com y APP de Azteca Deportes, con los mejores narradores y analistas del mundo mundia, Carlos Guerrero, Christian Martinoli, Zague, Jorge Campos, entre otros.

EN VIVO EL PARTIDO VENADOS VS ATLANTE AQUÍ.

El equipo de Venados terminó el torneo regular en el puesto nueve de la tabla sumando 23 puntos (seis victorias, tres empates, siete derrotas), mientras la escuadra del Atlante culminó en la segunda posición con 33 unidades (nueve triunfos, cuatro empates y tres derrotas).

Los Venados vienen de ganar la recalificación al Tapatío por marcador de 2-1 como visitantes con goles de Ángel López (41’) y de Alfonso Luna (53’).

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Os dos equipos se enfrentaron en la jornada 10 en la cancha de los azulgranas llevándose los locales el triunfo por 2-1 con anotaciones de Ramiro Acosta (38’) y de Rolando García (80’). Por el conjunto de Mérida anotó Luis Fernando Cruz al minuto 82.

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Cuándo ver en VIVO Venados vs Atlante

Cuándo: Jueves 2 de diciembre.

Hora del partido Venados vs Atlante

Hora: 6:55 pm (tiempo de centro de México).

Dónde ver en VIVO Venados vs Atlante

Dónde: nuestro sitio, APP de Azteca Deportes.

No puedes perderte el encuentro de ida de los Cuartos de Final por las pantallas de Azteca Deportes.

