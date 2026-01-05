El error a dos segundos del final que selló el boleto de Pittsburgh a playoffs

En la NFL, pocos finales pesan tanto como un gol de campo con el estadio encima y el reloj al límite. No importa cómo se jugó durante tres cuartos; si todo llega al último intento, el partido se convierte en un examen de sangre fría. Y a veces, esa última patada no solo define un marcador: define una temporada completa.

Tyler Loop falla gol de campo crucial

Un gol de campo fallido del pateador novato Tyler Loop, con el reloj prácticamente en ceros (a dos segundos del final), le dio a los Steelers el pase a la postemporada. El intento fue de 44 yardas, y la falla cerró la noche con triunfo de Pittsburgh 26-24 sobre Baltimore, resultado que además dejó a los Steelers como campeones de la AFC Norte.

El drama llegó con todos los ingredientes. Pittsburgh logró ponerse arriba en el cierre gracias a una serie ofensiva que terminó con pase de touchdown de Aaron Rodgers a Calvin Austin III con 55 segundos por jugar, un golpe directo a la narrativa del partido todavía tuvo tiempo para responder y avanzó lo suficiente como para intentar la patada de la victoria, pero el desenlace fue el más duro posible: la oportunidad llegó… y se escapó.

THE RAVENS KICK IS NO GOOD AND THE STEELERS ARE PLAYOFF-BOUND. pic.twitter.com/cIVq2TPKwp — NFL (@NFL) January 5, 2026

Para Loop, el contexto también pesó por lo que representa: es un rookie y su rol, por naturaleza, vive en el filo. Los pateadores pueden tener un partido silencioso durante 59 minutos y, aun así, cargar con el titular del día siguiente por una sola jugada. Esta vez, esa jugada no solo quedó en el reporte; quedó en la historia inmediata de la temporada, porque movió el tablero de playoffs en el mismo segundo en que la pelota se fue desviada.

