Myles Garrett rompe el récord de sacks en una temporada de NFL

En la NFL, los récords de defensivos no suelen caer por accidente. Requieren salud, consistencia, rivales que no te esquiven y, sobre todo, una capacidad de dominar que se repite semana tras semana. Por eso, cuando un ala defensiva se acerca a una marca “legendaria”, el tema deja de ser estadística y se convierte en historia.

Myles Garrett rompe récord de sacks

Myles Garrett rompió el récord de la NFL de más capturas en una sola temporada, al llegar a 23 sacks y superar la marca de 22.5 que compartían Michael Strahan (2001) y T.J. Watt (2021). El registro cayó en el último juego del calendario regular, durante el duelo de Cleveland ante Cincinnati, en un cierre que selló la temporada de Garrett con un lugar asegurado en los libros de historia.

El dato también trae contexto inevitable: Garrett alcanzó esa cifra en el formato actual de 17 partidos, mientras que Strahan lo hizo en una era de 16 juegos. Aun con esa comparación sobre la mesa, el logro mantiene su peso por la dificultad de sostener presión constante durante toda la campaña, especialmente cuando los rivales ajustan planes de protección, lanzan más rápido y diseñan jugadas para evitar el duelo directo.

¿Podrá Garrett romper el récord nuevo?

Con el récord ya en la bolsa, también aparece el siguiente objetivo: elevar todavía más la cifra y apuntar a una meta aún más ambiciosa, en una conversación donde cada captura extra deja de ser “un número” y se vuelve historia acumulada. Cleveland ya tiene la prueba: cuando Garrett encuentra el ritmo, el récord no se ve lejos… se ve inevitable.

