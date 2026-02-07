ÚLTIMA HORA: América ficharía a VINICIUS para el Clausura 2026

Con el cierre del mercado de fichajes cada vez más cerca, el América sigue moviendo piezas en busca de su último refuerzo. A días de que concluya el periodo de registros en la Liga BBVA MX, la directiva trabaja a marchas forzadas para terminar de apuntalar un plantel que mantenga al equipo en los primeros ligares y en la lucha por el título intercontinental.

En Coapa, la mirada vuelve a apuntar hacia Brasil, una región que ha ganado peso durante este Clausura 2026, dentro del proyecto que encabeza André Jardine. El nombre que aparece ahora en la agenda es el de Vinicius Lima, mediocampista del Fluminense, cuya posible llegada ya comienza a generar expectativa entre la afición.

De acuerdo con distintos reportes, las conversaciones entre el América y el entorno del futbolista avanzan de manera positiva. Aunque todavía no hay un acuerdo cerrado, en el club existe confianza en que el tema pueda resolverse antes del lunes, fecha límite para inscribir jugadores en el futbol mexicano.

La búsqueda responde a una necesidad clara, dada la salida de Álvaro Fidalgo rumbo a Europa dejó un hueco importante en el mediocampo, tanto en lo futbolístico como en el funcionamiento del equipo. Ante ese escenario, la directiva optó por buscar un perfil distinto, pero capaz de adaptarse rápido a la Liga BBVA MX y a las exigencias del cuerpo técnico.

Vinicius Lima aparece como una opción que puede aportar equilibrio, recorrido y buen manejo de balón en la zona media. Su experiencia en el futbol brasileño y su madurez competitiva lo colocan como un jugador listo para integrarse de inmediato, sin requerir un proceso largo de adaptación.

Si la operación se concreta, el América reforzaría aún más la presencia brasileña en su vestidor. En este mercado invernal, las Águilas ya sumaron a Rodrigo Dourado y Raphael Veiga, piezas que responden a la misma línea de trabajo impulsada por Jardine. La llegada de Lima ampliaría las opciones tácticas del equipo de cara a la recta final del torneo.

¿Cuál es la trayectoria de Vinicius Lima y cuál es su costo de mercado?

Vinicius Lima ha construido una carrera sólida, principalmente en el futbol brasileño, con experiencia en distintos contextos competitivos.



Fluminense (2023 – actualidad): Ha sido una pieza recurrente en la rotación del equipo, con 167 partidos disputados y 16 goles. Formó parte del plantel campeón de la Copa Libertadores 2023 y la Recopa Sudamericana 2024 .



y la . Ceará (2019 – 2022): Sumó 160 partidos y 20 goles, consolidándose como un mediocampista regular.



Al-Wasl (2018 – 2019): Disputó 32 encuentros y marcó 3 goles durante su paso por el futbol de Emiratos Árabes Unidos .



. Gremio (2016 – 2018): Inició su carrera profesional tras una breve etapa formativa en el Mallorca de España.

Es un mediocampista diestro de 1.81 metros de estatura, con buen despliegue físico y lectura de juego. Su valor de mercado se estima entre 2.2 y 2.5 millones de euros.

