¡ÚLTIMA HORA! América pone al 4x3 sus boletos para el partido en el Estadio Banorte

El Club América informó en sus redes sociales una promoción para llenar el Estadio Banorte en su regreso tras casi dos años fuera del inmueble, luego de su remodelación para la Copa Mundial de la FIFA.

El partido que tendrá esta promoción será la vuelta de los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup, serie que se encuentra empatada sin anotaciones. El partido se le puede complicar a los dirigidos por André Jardine, dado el factor de desempate: el aún criticado gol de visitante.

Este torneo es el único que le falta a Jardine en su época dorada con el club. Cabe recalcar que este torneo da acceso directo al próximo Mundial de Clubes y que para el América ha sido una prioridad su participación en esta instancia internacional.

Para esto, el club dio una gran oportunidad para que los aficionados asistan al remodelado Estadio Banorte. Tras la polémica de precios exorbitantes que se presentaron en el partido de la Jornada 14 del Clausara 2026 ante Cruz Azul, donde el boleto más caro alcanzaba una cifra superior a los 9,000 pesos, ahora el club puso algunas secciones al 4x3 para garantizar un lleno en el estadio con capacidad de más de 86,000 personas.

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¿Qué secciones del Estadio Banorte están en promoción para el partido entre América y Nashville?

Las opciones habilitadas al 4x3 son:

300 preferente (200 pesos)



300 cabecera (250 pesos)



100 norte (300 pesos)



100 plus norte (300 pesos)



100 plus sur (500 pesos)

Las secciones que no estarán incluidas en la promoción son: 300 lateral, 200 platea y palcos plus, con costos que van de los 350 a los 1200 pesos.

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Fecha y horario EXACTO del partidos de vuelta de los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup 2026 entre América y Nashville SC

América vs Nashville SC



Fecha: Martes 14 de abril de 2026

Sede: Ciudad de México, México

Estadio: Azteca

Marcador global: América 0-0 Nashville

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