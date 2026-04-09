ÚLTIMA HORA: Bomberos combaten fuerte incendio en Velódromo Olímpico

Un fuerte incendio se registró este miércoles 8 de abril de 2026 en el Velódromo Olímpico de Río, ubicado dentro del Parque Olímpico de Río de Janeiro. El fuego inició durante la madrugada y se extendió por la parte superior del inmueble, generando una densa columna de humo visible en distintos puntos de la ciudad.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro desplegaron un operativo con decenas de elementosy unidades para controlar las llamas. El incendio fue contenido por la mañana; sin embargo, alrededor de las 11:00 horas se registró un rebrote que fue sofocado aproximadamente una hora después. No se reportaron personas lesionadas.

Te puede interesar: La joya de 15 años del AC Milan que la Selección Mexicana quiere “blindar” y evitar que juegue con Italia

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego afectó principalmente el forro y parte de la cubierta exterior del velódromo, construida con materiales sintéticos. La estructura interna del recinto no presentó daños de consideración tras las labores de contención.

El Museo Olímpico de Río, ubicado en el nivel superior del inmueble, fue preservado en su mayoría. Autoridades locales informaron que solo una de sus salas presentó afectaciones parciales, mientras que el resto del acervo se mantiene intacto.

Las causas del incendio serán determinadas mediante peritajes. El recinto, que fue sede de las competencias de ciclismo en pista durante los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuenta con antecedentes de incidentes similares registrados en 2017.

Te puede interesar: Salió por la puerta de atrás de la Liga MX, fracasó en Europa y Brasil, pero ahora la afición pide su regreso

Información en proceso ...