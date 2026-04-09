La joya de 15 años del AC Milan que la Selección Mexicana quiere “blindar” y evitar que juegue con Italia

El futbol mexicano vuelve a mirar hacia Europa en busca de su futuro. Esta semana, dos jóvenes talentos con raíces nacionales han comenzado a generar ruido dentro de clubes importantes del futbol italiano, encendiendo las alertas tanto en la afición como en la estructura de selecciones menores rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030.

Uno de los casos más llamativos es el de Matteo Zanacca, defensor central que actualmente forma parte de las fuerzas básicas del AC Milan. Con apenas 15 años, el zaguero ya se desarrolla en una de las canteras más prestigiosas del mundo, lo que lo coloca como un prospecto serio a seguir de cara al futuro.

Nacido en Italia en enero de 2011, Zanacca cuenta con nacionalidad mexicana gracias a su madre, lo que lo convierte en elegible para representar al Tri. Su perfil no ha pasado desapercibido, y desde la Federación Mexicana de Futbol ya han comenzado a moverse para evitar que se repita una historia como la de Alejandro Zendejas, quien terminó representando a Estados Unidos.

El impulso por asegurar talento binacional es parte de una estrategia liderada por Andrés Lillini, actual responsable de selecciones menores. Bajo su gestión, México ha intensificado el seguimiento de jóvenes en el extranjero, con el objetivo de fortalecer la base rumbo a los próximos ciclos mundialistas.

Un talento que ya está en el radar del Tri

El acercamiento con Zanacca ya es una realidad, de acuerdo con reportes recientes, el entorno del jugador ha tenido contacto directo con la estructura de selecciones nacionales, con la intención de integrarlo a una próxima concentración en el Centro de Alto Rendimiento en su categoría .

La idea es clara, convocarlo lo antes posible a categorías juveniles para generar sentido de pertenencia y evitar que la federación italiana tome ventaja. Su formación en el futbol europeo lo convierte en un perfil atractivo, especialmente en una posición donde México históricamente ha buscado mayor solidez.

Para México, asegurar este tipo de perfiles puede marcar diferencia en el mediano y largo plazo. Zanacca aún está en etapa formativa, pero su proyección ya lo coloca como una pieza interesante dentro del cambio generacional que busca consolidar la Selección Mexicana.