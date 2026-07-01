Julián Quiñones dijo esto contundente y dio esperanzas para el partido de Octavos de Final

La Selección Mexicana sigue soñando en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Después de vencer 2-0 a Ecuador en los Dieciseisavos de Final, uno de los futbolistas que más llamó la atención fue Julián Quiñones, autor del primer gol del encuentro disputado en el Estadio Azteca.

Más allá de su actuación dentro del campo, el delantero también fue protagonista por sus declaraciones tras el partido. Sus palabras generaron repercusión inmediata y dejaron una muestra de la confianza que existe dentro del plantel dirigido por Javier Aguirre de cara a la siguiente ronda del torneo.

Julián Quiñones|Instagram: Julián Quiñones

La contundente frase de Julián Quiñones

Tras la clasificación de México a los Octavos de Final, Quiñones fue consultado sobre la diferencia entre los futbolistas que juegan en Europa y aquellos que desarrollan su carrera en otras ligas. El atacante fue directo y aseguró que el lugar donde juega un futbolista no determina su calidad.

"Aunque estén en Europa, eso no quiere decir que sean mejores que cualquiera de nosotros", expresó el delantero mexicano después del triunfo sobre Ecuador. Quiñones también destacó el esfuerzo y la preparación de los jugadores mexicanos, recordando que el trabajo diario es igual de exigente sin importar el país o la liga en la que compitan.

México mantiene viva la ilusión mundialista

Las declaraciones del atacante reflejan el momento que atraviesa la Selección Mexicana. El equipo ha mostrado solidez durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y logró eliminar a una selección ecuatoriana que contaba con figuras consolidadas en algunas de las mejores ligas de Europa.

TE PUEDE INTERESAR:

Con la clasificación asegurada, México ahora espera conocer a su rival en los Octavos de Final, instancia en la que buscará seguir avanzando frente a su afición. La confianza mostrada por Julián Quiñones se suma al buen ambiente que existe dentro del grupo y alimenta la esperanza de millones de aficionados que sueñan con ver a la Selección Mexicana llegar cada vez más lejos en el torneo.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país te traerá totalmente EN VIVO y GRATIS los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluida la gran final del certamen. Además de los encuentros de la Selección Mexicana, podrás disfrutar los duelos más importantes de la fase de grupos, dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final y semifinales a través de la señal de TV Azteca Deportes.