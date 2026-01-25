Eligió a México con el CORAZÓN y no con los TÍTULOS: la CONFESIÓN de Santiago Giménez que reabre el debate

Santiago Giménez no eligió un proyecto, eligió una identidad. En tiempos donde las decisiones internacionales suelen medirse por trofeos, procesos deportivos o probabilidades de gloria, el delantero del AC Milan rompió el molde con una confesión que sacudió al fútbol mexicano: su elección por representar al equipo mexicano no pasó por lo deportivo, sino por el corazón. Una declaración que cobra especial relevancia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde México será anfitrión y la discusión sobre identidad y pertenencia vuelve a escena.

Nacido en Argentina, con la puerta abierta para vestir la albiceleste, Giménez optó por un camino más complejo, pero más honesto consigo mismo. En una entrevista reciente, el atacante fue contundente al explicar que jamás se preguntó qué selección le convenía más futbolísticamente. La respuesta estuvo en lo que sentía, no en lo que prometía más éxitos colectivos.

¿Por qué Santiago Giménez eligió a México sin pensar en lo deportivo?

El propio delantero lo explicó sin rodeos. Para él, la pregunta clave no fue qué selección ofrecía mejores oportunidades, sino con cuál se identificaba emocionalmente. Giménez reconoció que ama Argentina, el país donde nació, pero que su formación, sus recuerdos y su sentido de pertenencia están ligados a México.

El vínculo va más allá de una camiseta. Santiago creció en el entorno del fútbol mexicano, se formó en Cruz Azul y absorbió la cultura del balompié local desde temprana edad. Esa conexión, sumada al legado de su padre Christian “Chaco” Giménez —ex seleccionado mexicano— terminó por inclinar la balanza.

Identidad, presión y el reto rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Hoy, Santiago Giménez es uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección en Europa, pero su camino con la selección no ha sido sencillo. Con más de 40 partidos internacionales y una cuota goleadora todavía por explotar, el delantero sabe que la exigencia aumentará conforme se acerque la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Javier Aguirre y el cuerpo técnico confían en que el nivel que muestra en clubes europeos termine por trasladarse al equipo mexicano. La presión existe, pero también la convicción de un jugador que eligió desde la emoción y no desde la conveniencia.

En un contexto donde México y Estados Unidos compiten cada vez más por el talento binacional, la historia de Giménez se convierte en un mensaje potente: representar a una selección también es una cuestión de identidad. Y para Santiago, esa decisión ya está tomada, con la mirada puesta en hacer historia en casa durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.